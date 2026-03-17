Pipe Peláez rompe el silencio sobre el atraco que sufrió: “Se llevaron hasta los zapatos”

En una entrevista para los micrófonos de El Klub de La Kalle, el reconocido cantautor vallenato Pipe Peláez compartió una anécdota que, aunque hoy cuenta con una mezcla de humor y resignación, marcó uno de los momentos más vulnerables de su vida y en donde sintió mayor peligro.

Durante la charla, además de promocionar un nuevo tema junto a Daniel Merak, también aprovechó para recordar un episodio que muchos desconocían; el día que la delincuencia no perdonó al "maestro" en plena carretera de La Guajira.

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Los hechos ocurrieron un 7 de diciembre, fecha en la que Colombia celebra el Día de las Velitas, y explicó que ese día se encontraba en Valledupar sumergido en un proyecto de ensueño: "Estábamos grabando un álbum con Diomedes Díaz y nos dieron tres días de descanso", relató el artista.



Tanto es así que Pipe Peláez explicó que por la emoción de los días libres decidió decidió viajar a Maicao para sorprender a su familia con regalos. "Me fui para un mall en Valledupar. Compré dos maletas, llevaba ropa para mis primos, para mí... llevaba regalos para todo el mundo", recordó con nostalgia sobre aquel viaje.



¿Cómo robaron a Pipe Peláez en la Guajira?

Sin embargo, comentó que un amigo que hizo por allá le hizo la invitación para llevar a su destinó, apenas 15 minutos para llegar a su destino, explicó que ocurrió el momento más insólito de la historia fue la interacción con uno de los asaltantes, quien lo reconoció de inmediato.

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"Uno de los guajiros me reconoció. 'Tú eres jeripa' (músico en Wayuunaiki). Tú eres músico, yo soy atracador. No pasa nada aquí. Tírate en el piso'", recordó Pipe Peláez sobre las palabras del sujeto que los detuvo en la carretera.

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Por lo cual, con esta amenaza de una escopeta y obligado a permanecer boca abajo, el cantante fue testigo de cómo sus pertenencias desaparecían. "La última imagen que tengo es yo así tirado en el piso y viendo como mis maletas iban por allá agarrando trocha... Se me llevaron la guitarra", confesó el artista.

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De igual forma, explicó que los delincuentes no tuvieron reparo en dejarlo descalzo en la vía: "Se me llevaron hasta los zapatos", enfatizó el maestro, explicando que luego de que se llevaron sus cosas, los atracadores le pidieron quedarse en el suelo 10 minutos, si no sufriría las consecuencias.

Tras diez minutos de angustia esperando en el suelo, Pipe y su conductor pudieron levantarse y lograron llegar a Maicao. "Llegué allá a pedirle a un primo que me prestara zapatos para la noche de las velitas", concluyó Peláez su anécdota que sorprendió a todos los integrantes de la mesa.

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