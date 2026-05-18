"Cobró cheques a mi nombre": Denuncia de Diva Jessurum sobre traición de su exesposo

La televisión colombiana ha tenido en Diva Jessurum a una de sus figuras más emblemáticas durante décadas. Sin embargo, detrás de la sonrisa y el profesionalismo que proyectaba en canales como Caracol, la barranquillera guardaba historias de un peso emocional inimaginable.

Recientemente, en una charla honesta en el podcast 'Geniales y mayores que yo', conducido por Vanessa de la Torre, la presentadora decidió abrir su corazón y contar su versión de los hechos sobre temas que marcaron un antes y un después en su existencia.

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Uno de los puntos que más ha generado conversación en el mundo del entretenimiento es la verdadera razón del fin de su matrimonio.



Contrario a lo que muchos podrían especular, la ruptura no se debió a una infidelidad de tipo sentimental, sino a una traición financiera que Diva describe como un abuso de confianza devastador.

Según su relato, quien fuera su esposo realizó movimientos bancarios sin su autorización, llegando incluso a cobrar cheques que estaban a nombre de la periodista.

Al ser confrontado por estas acciones, el hombre no pudo brindar explicaciones claras, lo que fracturó irremediablemente la relación.

Jessurum enfatizó que hace pública esta situación ahora para sacudirse etiquetas injustas, como la de ser una mujer "difícil" o "bruja", aclarando que en realidad fue ella la víctima de una deslealtad económica por parte de su entonces pareja.

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Pero las pruebas para Diva no se detuvieron en lo económico. La periodista también abordó un tema de extrema sensibilidad: la pérdida de dos embarazos que no llegaron a término.

El primer episodio ocurrió durante su matrimonio y el segundo en una relación posterior con un colega del medio televisivo.

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Lo que hizo aún más doloroso este último proceso fue la falta de apoyo emocional que recibió; relató que apenas dos días después de perder al bebé, su pareja de aquel entonces prefirió irse de fiesta a Cartagena, dejándola sola en un momento de vulnerabilidad física y emocional profunda.

Estas decepciones acumuladas la llevaron a tomar la decisión de permanecer soltera durante los últimos seis años, enfocándose totalmente en su paz mental.

En el ámbito de la salud, la presentadora de 'Se Dice de Mí' y 'Expediente Final' reveló que enfrentó una batalla contra un cáncer de mama triple negativo en etapa dos.

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Este diagnóstico llegó en un momento cumbre de su carrera, y tras recibir varias opiniones médicas erróneas que atribuían sus síntomas a cambios hormonales por la edad. Incluso, una biopsia inicial le dio una esperanza falsa del 97% de que no tenía nada grave; no obstante, estudios posteriores confirmaron la enfermedad.

Diva recordó el momento exacto de la noticia con una frase impactante:

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“Iba manejando mi carro... y ahí me estrellé”, refiriéndose al choque emocional que significó el diagnóstico.

A pesar del miedo, decidió llevar su tratamiento en absoluto secreto. Su objetivo era claro: no quería que su situación fuera motivo de lástima ni de burlas por parte del público, manteniendo una imagen de fortaleza mientras luchaba por su vida lejos de los reflectores.

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Hoy, a sus 50 años, Diva Jessurum asegura estar en su mejor momento. Con el reconocimiento de la Universidad de La Sorbona como Personalidad del Año en Comunicaciones en 2025, la barranquillera siente que tiene la madurez necesaria para nuevos retos y la vitalidad de una mujer mucho más joven.