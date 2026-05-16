Número relacionado con Yeison Jiménez que ha dejado ganadores en chance y lotería

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más nostálgicos tras la partida de uno de sus más grandes exponentes, Yeison Jiménez.

Sin embargo, en medio del luto, ha surgido un fenómeno que tiene revolucionadas a las casas de apuestas en todo el país: el supuesto "milagro" financiero que el artista estaría concediendo a sus seguidores.

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Cientos de colombianos sostienen con firmeza que el intérprete de "Aventurero" sigue presente, no solo a través de sus canciones, sino otorgando premios económicos mediante cifras vinculadas a sus honras fúnebres.



El epicentro de esta fiebre por los juegos de azar se originó durante el traslado del cuerpo del cantante. Los ojos de miles de seguidores, atentos a cada detalle del sepelio, se posaron sobre un dato particular: las placas del vehículo encargado de su último recorrido.

Número de la suerte de Yeison Jiménez

Según se pudo constatar, la carroza fúnebre portaba los dígitos 586, una combinación que en cuestión de minutos se volvió viral en plataformas digitales como X y Facebook.

A raíz de este avistamiento, la tendencia nacional se ha volcado hacia el número 0586. Los apostadores han utilizado esta cifra en diversos sorteos de chance y loterías a nivel nacional, buscando un "homenaje" que también represente un alivio para sus bolsillos.

Lo que muchos podrían considerar una simple coincidencia, para los fieles seguidores de Jiménez es una realidad tangible respaldada por resultados recientes.

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De hecho, existen antecedentes que han reforzado la fe de los jugadores en estos dígitos. Se reportó que el pasado 13 de enero, el premio mayor de la Lotería del Huila cayó precisamente con el número 3586, lo que muchos interpretan ahora como una señal premonitoria.

Tras los eventos recientes del sepelio, las casas de apuestas han informado un incremento masivo en el uso del 0586, con múltiples ciudadanos reclamando premios menores y chances ganadores en diferentes regiones de Colombia.

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En las redes sociales, el impacto ha sido total. Los internautas han compartido fotografías de sus tiquetes premiados, vinculando esta racha de suerte con la historia de superación personal que siempre caracterizó al artista.

Muchos recuerdan sus inicios en Corabastos, donde luchó contra la adversidad para llegar a la cima del éxito.

"Es una forma en la que él le cumple a su gente incluso ahora", comentan los usuarios, quienes ven en estos premios una extensión de la generosidad que el cantante siempre mostró en vida.

Este fenómeno ha llegado a tal punto que las autoridades de juegos de suerte y azar han tenido que monitorear de cerca la situación, pues en Colombia es común que se bloqueen ciertos números cuando la demanda supera los límites permitidos.

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