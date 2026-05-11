La historia alrededor del accidente aéreo en el que perdió la vida Yeison Jiménez sigue dando de qué hablar meses después de la tragedia.

Esta vez, el foco de atención no está sobre la investigación del hecho ni sobre la carrera del cantante, sino sobre una controversia que volvió a sacudir las redes sociales y que involucra directamente a la familia de uno de los jóvenes que también falleció en el impacto.

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Se trata de Juan Manuel Rodríguez, productor visual y una de las personas más cercanas al artista dentro de su equipo de trabajo. Desde el primer momento en que ocurrió el accidente, su nombre empezó a sonar luego de que se conocieran publicaciones y mensajes de Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, quien aseguraba tener un vínculo sentimental con él.

En ese momento, las publicaciones de Juliana generaron reacciones. Muchos seguidores daban por hecho que ambos sostenían una relación seria, especialmente por las fotografías y mensajes que ella compartió tras la inesperada partida del productor audiovisual. Sin embargo, casi cinco meses después, la versión tomó un giro completamente distinto.

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La familia de Juan Manuel Rodríguez publicó recientemente un comunicado en redes sociales en el que decidió hablar públicamente sobre el tema. En el documento dejaron clara su posición y desmintieron de manera contundente que el joven tuviera una relación sentimental con alguna persona.

Familia del primo de Yeison Jiménez dice si Juliana Calderón era realmente su pareja

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Según el mensaje difundido por sus allegados, la información que se ha compartido en redes sobre una supuesta pareja “no corresponde a la realidad” y aseguran que se han divulgado versiones irresponsables sobre la vida privada del productor visual.

La declaración llamó la atención porque contradice directamente todo lo que Juliana Calderón había mostrado públicamente desde el día del accidente.

Incluso, en el perfil de la creadora de contenido todavía permanecen varias fotografías junto a Juan Manuel Rodríguez, acompañadas de mensajes emotivos y despedidas que en su momento fueron interpretadas por miles de usuarios como pruebas de una relación amorosa.



Exigen respeto por la memoria del joven

El comunicado también hizo énfasis en el respeto hacia la memoria del joven y pidió frenar las especulaciones alrededor de su vida sentimental. Para la familia, este tipo de rumores han provocado incomodidad en medio del duelo que todavía atraviesan desde comienzos de año.

La situación rápidamente volvió tendencia el nombre de Juliana Calderón en plataformas digitales. Muchos usuarios comenzaron a debatir sobre cuál de las dos versiones sería la verdadera, mientras otros recordaron las publicaciones que la influencer compartió apenas horas después del accidente del avión.

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Hasta ahora, Juliana no ha dado declaraciones sobre el comunicado emitido por la familia de Juan Manuel Rodríguez. Tampoco Yina Calderón ni otros integrantes cercanos a ella se han pronunciado frente a la controversia que volvió a encenderse en internet.

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El accidente en el que fallecieron Yeison Jiménez y parte de su equipo marcó profundamente al mundo de la música popular colombiana. El impacto de la noticia generó conmoción nacional y dejó múltiples reacciones entre seguidores, artistas y figuras del entretenimiento.