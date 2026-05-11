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INVIMA lanza alerta por producto que usan amantes del gimnasio; afecta seriamente

La institución advirtió que este producto, comercializado en frascos y sobres, podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

INVIMA lanza alerta por producto que usan amantes del gimnasio; afecta seriamente
INVIMA lanza alerta por producto que usan amantes del gimnasio; afecta seriamente
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Una vez más el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima emitió una alerta sanitaria urgente para la población colombiana, ordenando el retiro inmediato del mercado del producto comercializado bajo la marca “Bichota”. Un producto que es promocionado como suplemento alimenticio y hasta como un potenciador.

Esto debido a que la entidad lo calificó oficialmente como fraudulento tras detectarse graves irregularidades en su composición y registro. Al punto que se conoció por parte del Invima que este producto es denominado como "Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca", y utiliza de manera indebida el Registro Sanitario RSA-0021811-2022.

Puedes leer: Invima alerta por venta ilegal de reconocido producto capilar; es un riesgo para la salud

Según las autoridades, este registro pertenece en realidad a un alimento diferente, el cuál es un concentrado de frutas con Borojó, Chontaduro, Noni y Maca, y no autoriza el uso de ingredientes como la L-arginina ni la Damiana. Además, durante las inspecciones, se descubrió que el fabricante declarado no está reportado ante las autoridades sanitarias.

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Esto implica que se desconocen por completo las condiciones sanitarias bajo las cuales se fabrica este producto, lo que representa un incumplimiento directo de la normativa colombiana.

¿Qué más encontró el Invima sobre el producto de ‘Bichota’?

Por otro lado, también comentó que gracias a notificaciones internacionales de organismos como Infosan y el sistema Rasff de la Unión Europea, afirmaron que la ‘Bichota’ contiene Sildenafilo, el principio activo del Viagra utilizado para tratar la disfunción eréctil, pese a que no estaba reportada.

Puedes leer: Alerta del Invima por producto muy comprado para niños: podrían tener problemas de salud

El sildenafilo es una sustancia que requiere control médico estricto y su inclusión en alimentos o bebidas está prohibida. Así mismo, el Invima mencionó que el consumo de este componente sin supervisión puede desencadenar graves riesgos para la salud, tales como arritmias, insuficiencia cardíaca y complicaciones en pacientes con infartos.

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Por otro lado, el Invima aclaró enfáticamente que no existe ningún vínculo comercial entre la artista y este suplemento fraudulento de nombre ‘Bichota’; el nombre se utilizó puramente como una estrategia de mercadeo para atraer consumidores.

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Ante la peligrosidad de este hallazgo, el Invima solicita a la ciudadanía seguir estas instrucciones, suspender el consumo de forma inmediata si ya se comenzó a tomar el producto, no comprarlo especialmente en redes sociales o sitios web, de igual forma, reportarlo a las autoridades locales si hay algún punto de venta física del producto.

Mira también: INVIMA alerta por ELECTROLIT FALSO en Colombia: Lotes identificados y cómo reconocerlos

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