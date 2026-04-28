Invima alerta por venta ilegal de reconocido producto capilar; es un riesgo para la salud

Una alerta sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas sobre la comercialización ilegal de un producto denominado "Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe", afirmando que este artículo, se promociona como un tratamiento para el cuidado del cabello.

De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 100-2026, el producto fue catalogado como fraudulento debido a que no cuenta con un registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente. Esta omisión infringe el Decreto 677 de 1995, el cual regula la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y suplementos terapéuticos en el país.

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Sumado a esto, se conoció que la investigación se dio tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la distribución de este jarabe en Manizales y otros lugares del eje cafetero, de igual forma, la entidad confirmó que este producto es de consumo oral, lo que incrementa su efecto adverso contra las personas.



¿Cuáles son las recomendaciones del Invima contra este producto?

Al ser un producto que evade los controles oficiales, el Invima advierte que no existe garantía sobre su composición real, las condiciones de fabricación o su almacenamiento. Entre los riesgos principales identificados se encuentran, tanto es así que afirmó que no hay certezas sobre las sustancias que contiene este producto.

Por otro lado, afirmó que no existen pruebas que respalden los beneficios capilares que promete, y destacó que la ingesta podría generar complicaciones de salud no documentadas al carecer de evaluaciones de seguridad y eficacia.

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Además, se ha detectado que el producto se difunde con propiedades no autorizadas y promesas exageradas, principalmente a través de redes sociales, internet y cadenas de WhatsApp, lo que facilita su llegada a un público vulnerable que busca soluciones rápidas para este tipo de problemáticas.

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El Invima solicitó a la ciudadanía la suspensión inmediata del uso de Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe. Asimismo, se recomienda a quienes hayan adquirido el producto seguir una serie de directrices sobre consultar en el portal oficial la información correspondiente del producto.

Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe Foto: imagen tomada de Invima

Asimismo, también mencionan que se deben reportar los efectos secundarios, además de que si se presentaron síntomas adversos tras el consumo, debe informar a través de la plataforma de E-Reporting del Invima y denunciar los puntos de ventas que sigan distribuyendo estos productos.

Finalmente, las autoridades locales de salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) recibieron instrucciones para realizar operativos de inspección, vigilancia y control, con el fin de incautar y destruir la mercancía fraudulenta que aún circule en el mercado.

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