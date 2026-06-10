Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿FRANCIA MÁRQUEZ PRESIDENTA?
TRUCO PARA LAS VOTACIONES
CALENDARIO DEL MUNDIAL
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aída Victoria Merlano confiesa cuál es su verdadero nombre y la razón por la que lo cambió

Aída Victoria Merlano confiesa cuál es su verdadero nombre y la razón por la que lo cambió

La creadora de contenido explicó que, al cumplir 18 años, tomó la decisión de cambiarse el nombre, aunque admitió que le gustaba.

Aída Victoria Merlano explicó por qué dejó atrás su nombre de nacimiento
Aída Victoria Merlano explicó por qué dejó atrás su nombre de nacimiento
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Aida Victoria Merlano es una de las figuras más influyentes de Colombia en relación de creación de contenido en redes sociales, al punto que llegó a cautivar a muchas personas con su forma de ser. Sin embargo, recientemente la barranquillera sorprendió a sus seguidores al revelar su verdadero nombre.

Por medio de una transmisión en Kick, la influencer comentó que pasó toda su infancia y adolescencia como Caroline. explicando que ese fue su nombre legal hasta los 18 años, momento en el que decidió acudir a una notaría para cambiarlo, en especial como una forma de respaldar a su mamá.

Puedes leer: VIDEO: Blessd aparece en la cama con Aida Victoria Merlano; "No es ejemplo de nada"

Cabe recordar que Aída Merlano Rebolledo fue condenada por irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña al Senado y protagonizó una de las fugas más escándolosas del país en octubre de 2019, cuando huyó de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá mientras se encontraba bajo custodia.

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano confiesa que el Bienestar Familiar llegó a su casa
Farándula

ICBF le cayó a Aida Victoria Merlano tras denuncias de Juan Tejada; ¿le quitarán el bebé?

Yina Calderón defiende a Aida Victoria de 'La Blanquita'
Farándula

Yina Calderón sorprende al defender a Aída Victoria Merlano: ¿ahora son amigas?

Aida Victoria recordó que su madre atravesaba una gran depresión en prisión y, temiendo que el escándalo arruinara la vida de su hija, le ofreció la posibilidad de renegar de su vínculo: “Si tú te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tú di que yo no soy tu mamá y listo”. 

Al punto que la respuesta de ella fue contundente “Yo me siento súper orgullosa de ti”, le aseguró antes de decidir adoptar el nombre de su madre como propio.

Publicidad

¿Por qué decidió Aida Victoria Merlano usar su nombre actual?

Por otro lado, la elección de su nombre actual, Aida Victoria, tiene un significado profundo que trasciende el homenaje. La influencer explicó que el nombre "Victoria" fue una promesa de resiliencia. “Mi mamá se llama Aida y yo me llamo Aida Victoria porque le dije que iba a ser Aida la victoriosa. Entonces me puse el nombre de mi mamá en honor a ella”, confesó a sus seguidores.

Publicidad

Puedes leer: Aída Victoria revela detalles de la fuga de su mamá y anticipó que podría pasar con ella

A pesar de que el nombre Aida Victoria Merlano figura en todos sus documentos legales y proyectos profesionales, la joven asegura que su pasado como Caroline no ha desaparecido del todo.

Te puede interesar

Cruce de palabras de Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón tras homenaje de Yeison Jiménez
Farándula

Por Yeison Jiménez: Aída Victoria acusa a Juliana Calderón de “colgarse de la fama”

Aida Victoria Merlano habla de supuesto maltrato en su contra
Farándula

Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

Tanto es así que en el barrio donde creció, sus vecinos, familiares y amigos de la infancia todavía se refieren a ella como “Caro” o “Caroline”, un recordatorio de su anterior nombre antes de que llegará la fama a su vida.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Aida Merlano

Chismes de famosos