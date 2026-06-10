Aída Victoria Merlano confiesa cuál es su verdadero nombre y la razón por la que lo cambió

Aida Victoria Merlano es una de las figuras más influyentes de Colombia en relación de creación de contenido en redes sociales, al punto que llegó a cautivar a muchas personas con su forma de ser. Sin embargo, recientemente la barranquillera sorprendió a sus seguidores al revelar su verdadero nombre.

Por medio de una transmisión en Kick, la influencer comentó que pasó toda su infancia y adolescencia como Caroline. explicando que ese fue su nombre legal hasta los 18 años, momento en el que decidió acudir a una notaría para cambiarlo, en especial como una forma de respaldar a su mamá.

Puedes leer: VIDEO: Blessd aparece en la cama con Aida Victoria Merlano; "No es ejemplo de nada"



Cabe recordar que Aída Merlano Rebolledo fue condenada por irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña al Senado y protagonizó una de las fugas más escándolosas del país en octubre de 2019, cuando huyó de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá mientras se encontraba bajo custodia.



Aida Victoria recordó que su madre atravesaba una gran depresión en prisión y, temiendo que el escándalo arruinara la vida de su hija, le ofreció la posibilidad de renegar de su vínculo: “Si tú te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tú di que yo no soy tu mamá y listo”.

Al punto que la respuesta de ella fue contundente “Yo me siento súper orgullosa de ti”, le aseguró antes de decidir adoptar el nombre de su madre como propio.

Publicidad

¿Por qué decidió Aida Victoria Merlano usar su nombre actual?

Por otro lado, la elección de su nombre actual, Aida Victoria, tiene un significado profundo que trasciende el homenaje. La influencer explicó que el nombre "Victoria" fue una promesa de resiliencia. “Mi mamá se llama Aida y yo me llamo Aida Victoria porque le dije que iba a ser Aida la victoriosa. Entonces me puse el nombre de mi mamá en honor a ella”, confesó a sus seguidores.

Publicidad

Puedes leer: Aída Victoria revela detalles de la fuga de su mamá y anticipó que podría pasar con ella

A pesar de que el nombre Aida Victoria Merlano figura en todos sus documentos legales y proyectos profesionales, la joven asegura que su pasado como Caroline no ha desaparecido del todo.

Tanto es así que en el barrio donde creció, sus vecinos, familiares y amigos de la infancia todavía se refieren a ella como “Caro” o “Caroline”, un recordatorio de su anterior nombre antes de que llegará la fama a su vida.