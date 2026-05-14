Esperanza Gómez confirma muerte de su esposo y su mamá; da delicados detalles

La reconocida actriz de cine para adultos y creadora de contenido, Esperanza Gómez decidió abrir su corazón y confirmar la pérdida de dos seres queridos en un lapso muy cercano, esto debido a la pérdida de su esposa y su mamá, situación que la afectó tanto físicamente, como emocionalmente.

Tanto es así que en una reciente entrevista en 'Los 40', la actriz comentó que ha tenido que enfrentar la muerte de su esposo y la de su madre en un intervalo de apenas medio año. Inicialmente, confirmó que su esposo falleció el 30 de octubre de 2025, después de una larga batalla con el cáncer.

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“Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte de cáncer y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”. La actriz describió este periodo como un desgaste progresivo que impactó directamente su bienestar, además comentó que decidió mantener esta situación en silencio.



Por otro lado, Esperanza Gómez explicó que recibió un segundo golpe, el cuál fue el fallecimiento de su madre, ocurrido el 17 de abril de 2026. Situación que terminó calificando como una situación bastante complicada y ambos hechos terminaron afectando su salud mental.



¿Cómo superó la depresión Esperanza Gómez tras la pérdida de su esposo y papá?

A lo largo de la entrevista, Esperanza Gómez se sinceró sobre lo que terminó sufriendo por estas dos situaciones. “Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a que mi esposo tenía cáncer... se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad”.

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De igual forma, comentó que esta situación la afectó demasiado, al punto que explicó que decidió posponer varios proyectos que tenía, como es el caso de su autobiografía, pese que a que tenía la obra ya terminada desde hace dos años, el cuál comentaba varias situaciones de su infancia.

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“Cuando empiezo a contar mi historia en la biografía (…) resulta que se me remueve todo, me da mucho trabajo”, confesó la actriz al explicar por qué decidió frenar el lanzamiento, mencionando que todavía no se encuentra preparada para plasmar las diferentes situaciones de su vida en su libro.

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Una vez se conoció esta noticia, las redes sociales se llenaron para enviar un mensaje de fortaleza para la actriz, donde muchos destacan su nobleza y elegancia ante la adversidad: "Esperancita, lo lamento mucho, Dios te bendiga siempre" y "admiro su inteligencia y su mente tan abierta" son algunos de los comentarios que se encuentran en la aplicación.