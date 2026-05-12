Shaira hace delicada denuncia y señala directamente a su propio papá: “Me los quitó”

Shaira, recordada por su triunfo en el Factor XS en 2011, decidió abrir su corazón para una entrevista en el pódcast Te lo dice Cuervo. Allí, la cantante aprovechó para revelar detalles inéditos sobre varios problemas que tuvo en su infancia y también una complicada situación que involucra a su papá.

Inicialmente, la artista comentó que su camino para llegar a la fama no fue fácil, al punto que confesó que creció en un barrio de mecánicos en Barbosa, Santander, en una casa donde el pago del arriendo era una preocupación constante. "Yo nunca normalicé la pobreza; sí vengo de una familia a la que le tocó muy duro", explicó Shaira.

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Además comentó que esta situación la afectó desde muy joven, al punto que se volvió consciente sobre lo que podría pasar si el arriendo subía. Al punto que según ella no dudó en trabajar desde su madre en un puesto de comida y recorría las calles vendiendo Bonice.



"Una anécdota muy bonita es que, trabajando con mi mamá, me pude comprar mis primeros tenis". Aseguró, sin embargo, explicó que todo este esfuerzo no pudo ser recompensado debido a que explicó que su papá le quitaba el dinero.

¿Cómo le quitaba el dinero el papá de Shaira?

Por otro lado, Shaira explicó que fue víctima de robo por parte de su papá, esto mientras ella ahorraba los "pesitos" que ganaba vendiendo productos en su cuadra, su padre se apropiaba de ellos sin su consentimiento, para otro tipo de gastos.

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"Mi papá se los robó... La verdad, sí me los quitó, de esa plata nunca supe nada", reveló la artista, comentario que dejó atónitos a sus seguidores al hablar de este despojo económico sufrido en su niñez, y provocó varios comentarios en redes sociales. Pese a esto, la cantante no abordó más en el tema.

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Shaira resalta la labor de su madre, a quien considera su mejor amiga, manager y la arquitecta de su carrera. Según la cantante, su madre no sólo sembró valores y disciplina, sino que fue quien financió y creyó en el proyecto musical desde el principio. "Yo prefiero tener como mejor amiga a mi madre", afirmó.

Actualmente, a sus 22 años, Shaira se define como una mujer que logró salir adelante, y también aprendió a lidiar con el machismo de la industria musical y las críticas en redes sociales debido a algunas actitudes que ha tenido.