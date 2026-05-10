Padre Chucho reaparece y reveló la difícil situación que enfrenta: “Muy dolorosa”

Jesús Hernán Orjuela o más conocido como el Padre Chucho, reapareció en sus redes sociales y compartió que criminales están suplantando su identidad para orquestar millonarios fraudes. Además explicó que los delincuentes utilizan herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) para engañar a sus seguidores más fieles.

Tanto es así que este mencionó que este no es solo un delito financiero, sino una herida espiritual. Según sus propias palabras: “Tristemente, hoy estamos viviendo una situación muy dolorosa para el alma. Después de la pandemia, muchas personas han quedado con una tristeza en su alma”.

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Por otro lado, mencionó que uno de los puntos más alarmantes es el uso de IA para clonar la voz y la imagen del sacerdote y de su entorno cercano. Los criminales han llegado incluso a suplantar a su hermano, quien reside en Nueva York, para agendar citas de supuestos exorcismos.



“Se hacen pasar por mi hermano con inteligencia artificial diciendo que él les va a dar la cita”, denunció el Padre Chucho, aclarando que su familiar no gestiona sus encuentros ni solicita dinero, además entregó detalles sobre estas dos situaciones que se encuentra viviendo con su familia.

¿Qué más reveló el Padre Chucho sobre estas estafas?

De igual forma, mencionó que las tarifas de estas redes criminales son muy altas, afirmando que conoció que cobran hasta 2.700.000 pesos colombianos o 1.200 dólares por una cita espiritual en Estados Unidos, ante esto, el Padre Chucho resaltó que todo es falso y que ni él ni su hermano ofrecen estos servicios. Si deseas ver el video de la denuncia haz click acá.

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Además de las falsas consultas espirituales, también recordó que hay vídeos manipulados donde se ve al Padre Chucho y al Padre Álex promocionando fármacos para tratar enfermedades graves.

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“Dicen que yo he creado un medicamento para varias enfermedades. Es mentira. Es un engaño. No hay medicamento”. Advirtió que estas campañas están dirigidas específicamente a los enfermos, el grupo más vulnerable ante estas promesas de sanación.

Ante esta situación, el sacerdote le pidió a su comunidad verificar siempre la información a través de su cuenta oficial de redes sociales y no realizar pagos a desconocidos.: “Yo no estoy vendiendo ningún medicamento. No se dejen engañar, no le paguen dinero a nadie”, puntualizó al respecto.

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