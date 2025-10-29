Publicidad

Padre Chucho logró escapar de banda secuestradora en Ecuador; su carro fue baleado

Padre Chucho logró escapar de banda secuestradora en Ecuador; su carro fue baleado

El religioso se devolvió a Colombia en medio de la angustia por la situación que vivió a manos de delincuentes que lo persiguieron mientras le disparaban a su carro.