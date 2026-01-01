Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Shakira habló del perdón en Año Nuevo: ¿mensaje para Piqué y Clara Chía?

Shakira habló del perdón en Año Nuevo: ¿mensaje para Piqué y Clara Chía?

Shakira habló del perdón en su mensaje de Año Nuevo y muchos lo interpretaron como una referencia a Piqué y Clara Chía. La frase no pasó desapercibida en redes sociales.

shakira mensaje para clara y pique.jpg
¿Mensaje de Shakira a Clara Chía y Piqué?
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Shakira inició el 2026 con un mensaje que, aunque planteado como una reflexión personal de Año Nuevo, terminó reavivando la conversación sobre uno de los capítulos más comentados de su vida reciente. La artista compartió un texto dirigido a su comunidad de seguidores en redes sociales y, en cuestión de horas, una de sus frases comenzó a circular con fuerza, dando pie a múltiples interpretaciones.

La publicación apareció como un balance emocional del año que terminó. Lejos de anuncios musicales o referencias directas a su carrera, la cantante optó por un tono introspectivo, centrado en aprendizajes personales, bienestar emocional y crecimiento interior. Sin embargo, el contexto que rodea a Shakira hizo que cada palabra fuera analizada con lupa por parte de sus seguidores.

El mensaje de Año Nuevo que volvió a poner a Shakira en el centro del debate

En su texto, la barranquillera se dirigió a su “manada” y compartió reflexiones sobre la importancia de la paz interior, la gratitud y la aceptación personal. En uno de los fragmentos, escribió: “Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta (...) Este año también aprendí a respirar, y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo descansar del ruido externo”.

Más adelante, la artista extendió sus deseos para el nuevo año con un mensaje enfocado en el equilibrio emocional y el crecimiento personal: “Deseo que este 2026 cultivemos aún más nuestros dones espirituales para poder disfrutar de los materiales. Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros, porque solo ellos nos hacen verdaderamente grandes”.

No obstante, fue una frase específica la que terminó concentrando la atención en redes sociales y portales de entretenimiento. Shakira escribió: “Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño, porque también ellos han sido verdaderos maestros”.

Aunque en ningún punto del mensaje se menciona de manera explícita a personas de su entorno personal, muchos seguidores interpretaron esas palabras como una posible alusión a situaciones del pasado que marcaron profundamente a la cantante. El historial mediático que rodea su separación y los episodios posteriores hicieron que la frase fuera leída por algunos como algo más que una reflexión general.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios destacaron la madurez emocional del mensaje, otros volvieron a relacionarlo con episodios que, para muchos, aún siguen generando curiosidad. Una vez más, Shakira logró que un texto breve, sin señalamientos directos, se convirtiera en tema de conversación al comenzar el año.

