Shakira como toda una 'loba' sale en defensa de Bad Bunny tras anuncio del Super Bowl LX

La decisión de la NFL de designar a Bad Bunny como artista principal del show del medio tiempo para el Super Bowl LX, programado para febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, ha generado reacciones encontradas.

En medio de ese debate, Shakira alzó la voz para respaldar al artista puertorriqueño y defender su papel como embajador de la música en español.

Durante una entrevista con la revista Variety, la cantante barranquillera recordó su propia experiencia en el Super Bowl LIV en 2020, cuando compartió el escenario con Jennifer López y otros artistas latinos. “Es el momento perfecto para una actuación como esta”, afirmó Shakira, y añadió sentirse “muy orgullosa” de que Bad Bunny, “un representante clave de la cultura latina y del auge global de la música en español”, tenga ahora la oportunidad de actuar en “el escenario más grande del mundo”.

Shakira subrayó que desde sus inicios la música en español enfrentó resistencia en el mundo angloparlante. Su presentación en 2020, incluyó segmentos en español y colaboraciones con artistas como Bad Bunny y J Balvin, lo que consideró “audaz” en su momento y abrió camino para lo que está por venir.



“La aceptación como parte del ‘mainstream’ ha avanzado tanto desde que empecé. Espero que todas las veces que mi música enfrentó resistencia o perplejidad del mundo angloparlante antes de ser abrazada ayudaran a forjar el camino hacia donde estamos ahora”, destacó.

La elección de Bad Bunny no ha sido sólo un triunfo musical, sino también cultural y simbólico. La NFL, junto a Roc Nation (productora del espectáculo de medio tiempo desde 2019) y Apple Music anunciaron al artista como headliner en septiembre de 2025.

Sin embargo, la noticia desencadenó críticas, especialmente de sectores más conservadores y de seguidores de géneros más “tradicionales” como el country.

Incluso, el expresidente Donald Trump cuestionó la elección del artista latino, acusándolo de “odiar” los valores estadounidenses y poner en duda su representación del país, a pesar de que Bad Bunny nació en Puerto Rico y es ciudadano de Estados Unidos.

En ese contexto, la postura de Shakira cobra especial relevancia. Ella no sólo respalda al colega latino, sino que hace un llamado a reconocer el papel de la música latina como un componente protagonista del entretenimiento global.

Al hacerlo, dibuja una línea entre lo que fue su propio camino y lo que ahora representa esta nueva etapa para artistas en español. Este acto de defensa no es únicamente personal, sino que se inscribe en un debate más amplio sobre diversidad cultural, representación y cambios en la industria del entretenimiento.

La expectativa por el show del medio tiempo crece, y con ella el simbolismo de que un artista de habla hispana ocupe un lugar estelar en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Según Shakira, “ya era hora” de que la música latina tuviera su momento en ese escenario.

En definitiva, el respaldo de Shakira a Bad Bunny no sólo suma una voz respetada al debate, sino que ilumina el tránsito de la cultura latina del margen al centro del espectáculo global.

