Shakira sigue facturando: la cantante vende exclusiva mansión que compartió con Piqué

La separación entre Shakira y Gerard Piqué no solo ha ocupado portadas por los aspectos sentimentales, también por el manejo de su millonario patrimonio.

Tras varios intentos fallidos, la expareja finalmente consiguió vender una de las tres lujosas viviendas que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por un valor cercano a los tres millones de euros.

La mansión de Shakira en Barcelona: historia y detalles de la propiedad

La casa vendida formaba parte de un ambicioso proyecto inmobiliario que la cantante y el exfutbolista emprendieron en 2012. Diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, el complejo contaba con tres residencias interconectadas por amplios jardines, gimnasio, piscinas, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas privilegiadas de la ciudad condal.

Allí vivieron momentos importantes junto a sus hijos, Milan y Sasha, además de los padres de la artista, quienes compartieron la propiedad durante años. Tras la ruptura, la barranquillera decidió mudarse a Miami, mientras Piqué se mantuvo en Barcelona, lo que aceleró la necesidad de poner en venta las residencias.

Aunque en un principio la propiedad estaba avaluada en más de 12 millones de euros, las negociaciones fueron tensas. Piqué buscaba cerrar el trato cuanto antes, mientras Shakira se mostró firme en no aceptar rebajas significativas, lo que retrasó durante meses la transacción.



Shakira, un negocio millonario que cierra un capítulo personal

La venta de la mansión marca un punto de inflexión para ambos. Shakira continúa centrada en su gira mundial Las mujeres ya no lloran, la cual ha sido un éxito rotundo en Europa y América Latina. Su presente artístico y financiero atraviesa un gran momento, reforzando la imagen de la artista como una mujer que, tal como canta, “sigue facturando”.

Publicidad

Por otro lado, Gerard Piqué continúa construyendo su vida personal junto a Clara Chía y enfocándose en sus proyectos empresariales en el mundo del deporte y la tecnología. El acuerdo de venta no solo representa un alivio financiero, sino también un cierre simbólico de una etapa marcada por rumores, tensiones y la exposición mediática de su ruptura.

Publicidad

Las otras dos propiedades principales del complejo todavía permanecen en el mercado por un valor conjunto de más de 10 millones de euros. Mientras tanto, la barranquillera ya pasa la página de lo que fue una de las residencias más exclusivas y mediáticas de España.

Mira también: Shakira en Barranquilla: los momentos más emocionantes de su primer concierto en Colombia