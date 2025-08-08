Shakira revela dolorosa experiencia que tuvo que vivir por años: "Me quemó"

A lo largo de las últimas décadas, Shakira ha pasado de ser una joven promesa barranquillera a convertirse en una de las artistas más reconocidas y queridas a nivel mundial. Su música ha trascendido fronteras, fusionando ritmos latinos, pop y sonidos internacionales que le han permitido conquistar escenarios en todos los continentes.

Recientemente, la cantante volvió a marcar un hito al romper récords con su más reciente gira, “Las mujeres ya no lloran World Tour”, reafirmando su vigencia y su poder de convocatoria.

Pero el impacto de Shakira no se limita únicamente a su carrera musical. La artista también es vista como un referente de belleza por millones de mujeres alrededor del mundo, no solo por su carisma y presencia escénica, sino también por su imagen icónica: su cabello largo, rubio y rizado, que se ha convertido casi en una marca registrada.

En un reciente evento, Shakira sorprendió al revelar que, detrás de esa melena que muchos admiran, hay una larga historia de frustraciones y batallas personales. “Si me dieran una moneda por cada vez que salí llorando del salón de belleza porque alguien quemó mi cabello, sería millonaria”, confesó entre risas, aunque dejando claro que la situación fue durante años motivo de incomodidad.

La cantante explicó que, desde sus inicios, su cabello ha sido un desafío constante. En su etapa inicial como artista, lucía un tono castaño natural, pero con el paso del tiempo y la transición a su característico rubio, debió someterse a múltiples procesos decolorantes y tratamientos agresivos.

Shakira, cantante colombiana Foto: Instagram de Shakira

“Mi cabello es rebelde, temperamental y complejo”, dijo, describiendo cómo, a lo largo de su carrera, ha lidiado con sequedad, pérdida de brillo y daños acumulados por el uso de planchas", expresó la cantante.

Shakira reconoció que su melena ha sido parte fundamental de su carrera y que, aunque la ha llevado de distintas maneras, el estilo rizado es su preferido, aunque también el más difícil de cuidar.

“Primero fue ondulado, después se volvió rizado, tras ser madre perdí mucho cabello y luego lo recuperé. Es como si cada etapa de mi vida dejara una huella en él”, relató. La artista aprovechó para reflexionar sobre la presión que muchas mujeres sienten por mantener un cabello perfecto, recordando que, más allá de la apariencia, lo importante es sentirse bien con uno mismo.

