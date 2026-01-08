Las heridas encontradas en el joven alemán que viajaba en motocicleta en La Guajira

Las primeras imágenes y el reporte oficial dejaron claro que no se trataba de un hecho común. En una carretera rural del municipio de Manaure, en La Guajira, fue hallado sin vida el joven ciudadano alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, en un caso que generó impacto tanto en Colombia como en Alemania.

El suceso ocurrió el martes 6 de enero, hacia las 8:30 de la mañana, en el sector conocido como Cuatro Vías, un punto que conecta a Maicao con Uribia. El joven se movilizaba en una motocicleta cuando se presentaron los hechos, que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información entregada por la Policía Nacional, una de las hipótesis que se analiza es que la situación se habría presentado cuando intentaron quitarle el vehículo en el que se desplazaba. Aunque esta versión aún no es definitiva, es una de las líneas de trabajo que siguen los investigadores en la zona.

Elxnat Leif Lino era oriundo de la ciudad de Darmstadt, en Alemania, y se encontraba en Colombia desde agosto de 2025 como parte de un intercambio académico. Así lo confirmó Miriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución a la que estaba vinculado durante su estancia en el país.

La rectora explicó que el joven hacía parte de un programa que mantiene la universidad desde hace más de 15 años con el servicio alemán de intercambio académico. Este convenio ha permitido que estudiantes colombianos viajen a Alemania y que jóvenes europeos lleguen al país para fortalecer procesos de formación y conocimiento cultural.

“El semestre académico tiene una duración de 16 semanas y finalizó el 18 de diciembre. Hicimos un cierre con todos los estudiantes de intercambio”, explicó Angarita, quien también recordó que actualmente hay estudiantes colombianos cursando estudios en Alemania bajo el mismo acuerdo.

El último video de Elxnat Leif Lino, joven que murió en La Guajira /Foto: redes sociales

Desde la institución educativa destacaron que Elxnat no estaba en Colombia como visitante ocasional, sino como estudiante activo dentro de un proceso académico formal. Para la comunidad universitaria, su paso por el país dejó una huella importante, no solo por su compromiso con el estudio, sino por su actitud cercana y respetuosa.

“Era una persona dulce, sonriente, trabajadora y muy comprometida con su formación”, señaló la rectora, quien reconoció que la noticia causó un fuerte impacto entre docentes, compañeros y directivos.

Como parte de las acciones institucionales, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien suministre información que permita avanzar en la identificación de las personas involucradas.



Las heridas encontradas en el joven alemán

La inspección realizada al cuerpo permitió establecer que Elxnat Leif Lino recibió dos impactos de bala en el costado izquierdo del pecho. De acuerdo con las autoridades, estas heridas le ocasionaron la muerte de manera inmediata, información que ahora hace parte del proceso investigativo que continúa en desarrollo.