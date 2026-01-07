El último video de Elxnat Leif Lino, el joven alemán que apareció sin vida en La Guajira

El nombre de Elxnat Leif Lino empezó a circular con fuerza en redes sociales y portales informativos luego de conocerse un hecho que generó conmoción en La Guajira.

El joven ciudadano alemán, de 26 años, fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de Manaure, en medio de circunstancias que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Puedes leer: Citaron a un turista ruso por una app, le quitaron todo y acabaron con su vida en una finca



Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, horas antes de lo ocurrido, Elxnat habría grabado un video que hoy se convierte en el último registro visual de su paso por Colombia. Ese material, compartido inicialmente en entornos digitales cercanos a su círculo, ha sido interpretado como una muestra más de su interés por documentar su experiencia en el país.

¿Quién era Elxnat Leif Lino?

Elxnat era oriundo de Darmstadt, Alemania, y se encontraba en Colombia desde hacía varios meses. Según la información disponible, llegó al país como parte de un intercambio académico con la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde adelantaba estudios relacionados con Ingeniería Ambiental.

Más allá del ámbito académico, quienes revisan hoy sus perfiles en redes sociales encuentran a un joven con múltiples intereses. La fotografía era una de sus grandes pasiones. En sus publicaciones se observan paisajes colombianos, recorridos por carreteras y escenas cotidianas que llamaban su atención durante su estadía.

Publicidad

También tenía afinidad por la música y por los temas ambientales. De acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, Elxnat había participado en la creación de una iniciativa empresarial enfocada en sostenibilidad, orientada al desarrollo de software para apoyar a pequeñas y medianas empresas en procesos productivos responsables con el entorno.

¿Quién era Elxnat Leif Lino?

Publicidad

El recorrido que terminó en Manaure

Los hechos que rodean su fallecimiento se presentaron durante la mañana del martes, alrededor de las 8:30 a. m., en el sector conocido como Cuatro Vías, en la vía que conecta a Maicao con Uribia. El joven se desplazaba en una motocicleta por esta carretera del norte del país.

Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, en ese punto se presentó una situación irregular que terminó con consecuencias fatales. Tras lo ocurrido, quienes habrían participado en el hecho abandonaron el lugar, dejando el vehículo en el sitio.

Puedes leer: Revelan cárcel en la que es recluida Zulma Guzmán; ¿máxima seguridad?

El cuerpo fue encontrado horas después en una zona rural, lo que activó de inmediato los protocolos correspondientes por parte de la Policía y otros organismos de seguridad.

Las autoridades adelantan las labores necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Como parte de estas acciones, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de 70 millones de pesos para quien suministre información que permita avanzar en el proceso investigativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer capturas ni detalles concluyentes sobre los autores del hecho.

Publicidad

🔴Este fue el último vídeo que grabó Elxnat Leif Lino, joven alemán que fue asesinado en medio de un atraco en La Guajira.



🇩🇪El turista era estudiante de Ingeniería Ambiental y se encontraba desde hace varios meses en Colombia debido a un intercambio en la Universidad Escuela… pic.twitter.com/Qu9xADrHS0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 7, 2026