Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
FORTUNA DE NICOLÁS MADURO
CASO ZULMA GUZMÁN
FALCAO REGRESA A MILLONARIOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / El último video de Elxnat Leif Lino, el joven alemán que apareció sin vida en La Guajira

El último video de Elxnat Leif Lino, el joven alemán que apareció sin vida en La Guajira

Elxnat Leif Lino, estudiante alemán de 26 años, grabó un último video antes de perder la vida en una carretera de La Guajira. Esto se sabe sobre su historia y su paso por Colombia.

El último video de Elxnat Leif Lino, joven que murió en La Guajira
El último video de Elxnat Leif Lino, joven que murió en La Guajira
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

El nombre de Elxnat Leif Lino empezó a circular con fuerza en redes sociales y portales informativos luego de conocerse un hecho que generó conmoción en La Guajira.

El joven ciudadano alemán, de 26 años, fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de Manaure, en medio de circunstancias que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Puedes leer: Citaron a un turista ruso por una app, le quitaron todo y acabaron con su vida en una finca

Te puede interesar

  1. ¿Bruce Willis murió? La verdad sobre su estado de salud
    ¿Bruce Willis murió? La verdad sobre su estado de salud
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    ¿Bruce Willis murió? La verdad sobre su estado de salud tras mensaje de su esposa

  2. Hallan sin vida a Victoria, hija de Tommy Lee Jones
    Encuentran sin vida a la hija de un actor de Hombres de Negro durante Año Nuevo, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Encuentran sin vida a la hija de un actor de Hombres de Negro durante Año Nuevo

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, horas antes de lo ocurrido, Elxnat habría grabado un video que hoy se convierte en el último registro visual de su paso por Colombia. Ese material, compartido inicialmente en entornos digitales cercanos a su círculo, ha sido interpretado como una muestra más de su interés por documentar su experiencia en el país.

¿Quién era Elxnat Leif Lino?

Elxnat era oriundo de Darmstadt, Alemania, y se encontraba en Colombia desde hacía varios meses. Según la información disponible, llegó al país como parte de un intercambio académico con la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde adelantaba estudios relacionados con Ingeniería Ambiental.

Más allá del ámbito académico, quienes revisan hoy sus perfiles en redes sociales encuentran a un joven con múltiples intereses. La fotografía era una de sus grandes pasiones. En sus publicaciones se observan paisajes colombianos, recorridos por carreteras y escenas cotidianas que llamaban su atención durante su estadía.

Publicidad

También tenía afinidad por la música y por los temas ambientales. De acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, Elxnat había participado en la creación de una iniciativa empresarial enfocada en sostenibilidad, orientada al desarrollo de software para apoyar a pequeñas y medianas empresas en procesos productivos responsables con el entorno.

¿Quién era Elxnat Leif Lino?
¿Quién era Elxnat Leif Lino?

Publicidad

El recorrido que terminó en Manaure

Los hechos que rodean su fallecimiento se presentaron durante la mañana del martes, alrededor de las 8:30 a. m., en el sector conocido como Cuatro Vías, en la vía que conecta a Maicao con Uribia. El joven se desplazaba en una motocicleta por esta carretera del norte del país.

Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, en ese punto se presentó una situación irregular que terminó con consecuencias fatales. Tras lo ocurrido, quienes habrían participado en el hecho abandonaron el lugar, dejando el vehículo en el sitio.

Puedes leer: Revelan cárcel en la que es recluida Zulma Guzmán; ¿máxima seguridad?

El cuerpo fue encontrado horas después en una zona rural, lo que activó de inmediato los protocolos correspondientes por parte de la Policía y otros organismos de seguridad.

Las autoridades adelantan las labores necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Como parte de estas acciones, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de 70 millones de pesos para quien suministre información que permita avanzar en el proceso investigativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer capturas ni detalles concluyentes sobre los autores del hecho.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes extrañas

Turismo

Robo de dinero

Violencia