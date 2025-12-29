Citaron a un turista ruso por una app, le quitaron todo y acabaron con su vida en una finca

Lo que comenzó como un encuentro acordado por una aplicación terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes para las autoridades en la Costa Caribe. Un turista de nacionalidad rusa, que se encontraba hospedado en un reconocido hotel del Centro Histórico de Cartagena, salió confiado para cumplir una cita y nunca volvió.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía, el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual, donde pactó verse con una persona en una zona turística. Todo parecía normal: salió del hotel, se encontró con quien lo esperaba y aceptó subirse a un vehículo para desplazarse a otro lugar. Ese fue el último momento en el que se le vio con vida.

Las investigaciones permitieron establecer que detrás del caso había un grupo de personas que operaba bajo un mismo patrón. Según el ente investigador, los implicados contactaban a ciudadanos extranjeros por aplicaciones de citas, ganaban su confianza y luego los convencían de trasladarse a otros municipios cercanos.

Durante el recorrido, otras personas se sumaban al trayecto y, bajo presión, obligaban a las víctimas a entregar pertenencias, tarjetas y claves bancarias. En el caso del ciudadano ruso, el plan fue aún más grave: tras despojarlo de todo, fue llevado a una zona apartada, lejos de cualquier posibilidad de ayuda.

Las autoridades señalaron que el extranjero fue trasladado hasta una finca ubicada en el municipio de Turbaco, donde ocurrió el desenlace que hoy mantiene tras las rejas a los responsables.

Capturas en varias ciudades y pruebas clave

La Fiscalía informó que logró identificar y judicializar a cuatro personas señaladas de participar en estos hechos: Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez. Las capturas se realizaron en diferentes municipios y ciudades del país, entre ellas Turbaco, Bayunca, Sincelejo y Soacha.

Durante los operativos, las autoridades incautaron varias tarjetas bancarias internacionales que, según las investigaciones, pertenecerían a otras víctimas extranjeras. Esto permitió confirmar que no se trataba de un hecho aislado, sino de una modalidad que ya habría afectado a ciudadanos de países como Canadá, México, Brasil y El Salvador.

Uno de los capturados aceptó los cargos imputados, mientras que los demás fueron enviados a centros de reclusión por orden de un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Así funcionaba el engaño que usaban con extranjeros

Las autoridades señalaron que el extranjero fue trasladado hasta una finca ubicada en el municipio de Turbaco, donde ocurrió el desenlace que hoy mantiene tras las rejas a los responsables. Fue enterrado.


