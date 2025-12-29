Los cinco escándalos que sacudieron el mundo del espectáculo en el 2025; hay videos

Durante 2025 varias figuras del espectáculo nacional e internacional estuvieron en el centro de controversias que captaron la atención de los medios y de las audiencias en redes sociales. Entre detenciones, batallas legales y polémicas en programas de televisión.

Estos fueron algunos de los episodios más sonados que mantuvieron al público expectante y generaron amplios debates.

Epa Colombia en la cárcel por su participación en actos vandálicos de 2019

El año comenzó con una de las historias que más resonó en Colombia, puesto que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue detenida el 27 de enero por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y trasladada a la cárcel El Buen Pastor.



La influenciadora fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, debido a su participación en actos vandálicos durante las protestas de 2019, en los que destruyó una estación de TransMilenio.



La condena provocó amplios debates en redes y entre seguidores de la creadora de contenido, muchos de los cuales discutieron sobre el papel de los influencers y las consecuencias de sus acciones fuera de la virtualidad.

Daneidy Barrera Rojas, permanece privada de la libertad tras ser capturada Foto: captura YouTube Noticias Caracol

Juicio de P. Diddy por redes ilegales de explotación

En cuanto al plano internacional, el rapero y productor estadounidense Sean “P. Diddy” Combs enfrentó uno de los procesos judiciales más mediáticos del año.

Fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por delitos relacionados con redes ilegales de explotación, un fallo que destapó prácticas cuestionadas dentro de la industria musical y abrió un amplio debate sobre el uso indebido del poder y los excesos en ese entorno.

Este caso no solo fue relevante por el alcance global de la figura involucrada, sino también por las discusiones que generó sobre responsabilidad y ética dentro del entretenimiento.

Se encuentra detenido en una cárcel federal en Nueva Jersey, cumpliendo una sentencia de poco más de 4 años Foto: redes sociales

Daddy Yankee se separa de Mireddys Gonzáles tras 30 años de matrimonio

Otro nombre icónico del género urbano que estuvo en las noticias fue Daddy Yankee. Tras su separación de Mireddys González, después de casi 30 años de matrimonio, un proceso que se anunció en diciembre de 2024 y se formalizó legalmente en febrero de 2025 relacionado con asuntos corporativos y financieros de sus empresas, como El Cartel Records.

Las disputas se volvieron públicas, con demandas y contrademandas que mantuvieron el interés de los seguidores del reguetón y de los medios de espectáculos durante varios meses.

El cantante colombiano se divorció tras casi 30 años de matrimonio Foto: EFE

Expulsan a Katiuska del reality Desafío Siglo XXI

La participante Katiuska Bula fue protagonista dentro del reality Desafío Siglo XXI luego de ser expulsada por una falta grave de las normas del programa.

Según informó la producción, personas cercanas a ella filtraron información confidencial del reality a cambio de dinero, lo que derivó en su salida inmediata y generó reacciones divididas entre los televidentes.

Este hecho se convirtió en tema de conversación y debate sobre la ética y transparencia en los programas de competencia, alimentando discusiones en redes y plataformas digitales de entretenimiento.

Katiuska revela la difícil decisión que tomó tras su expulsión del ‘Desafío’, imagen de referencia Foto: imagen tomada de La Red

Miss Universo 2025: caída de Miss Jamaica y coronación a Miss México

El certamen Miss Universo 2025 también vivió momentos polémicos tras la coronación de Fátima Bosch, representante de México. Exjurados y excolaboradores del concurso sugerieron posibles influencias internas o acuerdos no transparentes detrás del resultado, lo que avivó versiones sobre favoritismos y procesos poco claros en la elección de la ganadora.

Además, el evento se vio opacado por un accidente durante las preliminares, pues Gabrielle Henry, Miss Jamaica, cayó del escenario y sufrió una hemorragia intracraneal que la mantuvo hospitalizada durante semanas, lo que intensificó la atención mediática sobre la seguridad y la organización del certamen.

Desde acciones legales hasta conflictos dentro de programas populares, 2025 fue un año marcado por momentos que trascendieron la pantalla y generaron impacto social en Colombia y en otras partes del mundo.

Polémica en Miss Universo tras corona a Fátima Bosch /Foto: AFP/Redes sociales

