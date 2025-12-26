Publicidad

Variel Sánchez casi se ahoga grabando El Paseo 8: "una experiencia horrible"

Variel Sánchez casi se ahoga grabando El Paseo 8: “una experiencia horrible”

El actor colombiano relató una emergencia que vivió bajo el agua durante la filmación de una escena acuática para la película que se estrenó esta temporada navideña.

Variel Sánchez, actor colombiano
Variel Sánchez confesó que casi se ahoga durante grabación de El Paseo 8
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
26 de dic, 2025

El actor colombiano Variel Sánchez estuvo cerca de vivir un accidente serio mientras grababa escenas acuáticas para la película El Paseo 8: la luna de hiel, según comentó él mismo en una entrevista publicada en redes sociales de Caracol Televisión por el estreno de la misma.

Sánchez, conocido por su trabajo en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, narró que el incidente se presentó durante la filmación de una escena en el mar en la que debía bucear junto al resto del elenco. La situación se complicó por un elemento que no estaba previsto, su barba.

¿Qué le pasó a Variel durante la grabación de El paseo 8: la luna de hiel?

Según el actor, el uso de una careta de buceo no selló adecuadamente en su rostro debido al volumen de su barba, lo que permitió que el agua ingresara mientras se encontraba bajo el agua. Sánchez intentó liberar el agua inhalada, pero terminó respirando el líquido salado en lugar de expulsarlo, lo que provocó una sensación de ahogo repentina.

“Tuve un reflejo como a cinco metros y respiré y tomé agua, y fue una experiencia horrible. Ellos allá como pescaditos y yo tosiendo”, relató el actor sobre el momento en que debió reaccionar rápidamente para evitar una situación más grave.

Sánchez pudo recuperarse sin consecuencias mayores y continuar con las grabaciones, aunque el suceso quedó como una anécdota intensa del proceso de rodaje.

Luego de superar el momento, Variel Sánchez explicó que la situación le dejó una lección importante sobre las escenas en el agua y el uso del equipo adecuado. El actor señaló que, aunque cuenta con experiencia en grabaciones exigentes, no esperaba que un detalle como la barba influyera de forma directa en el ajuste de la careta y en su respiración bajo el agua.

Publicidad

Por otro lado, indicó que el equipo de producción reaccionó de manera rápida y que recibió apoyo inmediato tras salir del mar. Según comentó, después de unos minutos logró recuperarse por completo y continuar con la jornada de grabación sin complicaciones de salud.

El actor aprovechó el espacio para aclarar que el incidente no generó consecuencias mayores ni lesiones, y que actualmente se encuentra en buen estado. Su testimonio se dio en medio de entrevistas de la película, en las que el elenco compartió anécdotas del rodaje y detalles detrás de cámaras que no se ven en la versión final de esta.

Publicidad

Estreno de El Paseo 8: la luna de hiel

El Paseo se ha consolidado como una franquicia cinematográfica tradicional en Colombia durante las festividades de fin de año, con estrenos programados para las fechas decembrinas.

La más reciente entrega, El Paseo 8: la luna de hiel, llegó a las salas de cine el 25 de diciembre de 2025, bajo la producción de Dago García Producciones en alianza con Caracol Televisión, y presenta la historia de una pareja que viaja al país para vivir su luna de miel entre situaciones cómicas y familiares.

La revelación de Sánchez sobre la cercanía del accidente agregó un elemento adicional de interés en medio del estreno de la película, generando reacciones de sorpresa y apoyo entre los seguidores del actor y de la saga en redes sociales.

