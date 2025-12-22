Hija de Camilo Sesto sale del hospital y reaparece en redes tras delicado episodio de salud

Sheila Devil, la hija del fallecido cantante Camilo Sesto, volvió a captar la atención del público al compartir una fotografía junto a su mamá, Lourdes Ornelas, luego de haber estado varios días hospitalizada en Madrid por problemas de salud.

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de Sheila y muestra a madre e hija posando juntas, lo que muchos seguidores interpretaron como una señal de mejoría y de posible acercamiento familiar tras un período complicado.

¿Por qué la hija de Camilo Sesto estaba internada?

Aunque no se han divulgado oficialmente detalles sobre el motivo exacto de su ingreso, medios españoles han reportado que Sheila fue hospitalizada de urgencia a principios de diciembre en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde permaneció varios días bajo supervisión médica tras presentar una crisis de salud relacionada con ansiedad y otros problemas físicos y mentales.



Según fuentes cercanas, la situación se vivió con intensidad dentro de su entorno familiar. Su madre, Lourdes Ornelas, fue vista acompañándola diariamente en el hospital, mostrando un apoyo constante durante todo el proceso.



La imagen compartida por Sheila, en la que aparece con una peluca y un abrigo oscuro junto a Lourdes, fue tomada aparentemente dentro del mismo centro médico y en ella muchos seguidores vieron una señal de esperanza .

La relación entre Sheila Devil antes conocida como Camilo Blanes o “Camilín” y su madre viene siendo foco de atención pública durante años, marcada por un historial de problemas de adicción y desencuentros familiares que han sido ampliamente difundidos.

Desde el fallecimiento de Camilo Sesto en 2019, Sheila enfrenta diversas polémicas, incluyendo múltiples ingresos hospitalarios derivados de su estado de salud y episodios de ansiedad, así como un comportamiento que generan preocupación entre su círculo cercano y seguidores.

La madre de Sheila es una figura constante en su apoyo, acompañándola en momentos críticos y enfrentando de primera mano las consecuencias del estilo de vida que su hija ha llevado en los últimos años.

En redes, muchos usuarios celebraron la imagen entre ambas, compartiendo mensajes de ánimo y resaltando el vínculo entre madre e hija en medio de la adversidad.

Por el momento, no se confirmada si Sheila recibió el alta médica ni cuál será su próximo paso en cuanto a tratamiento o cuidados, pero la imagen junto a su madre circula con fuerza como un momento emotivo en una etapa difícil para ambas.

