Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BENEFICIO EN ICETEX
CRUDO RELATO DE AIDA VICTORIA
PASTOR INTENTÓ ACCEDER A HIJASTRA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Estudiante de la Nacional que fue reportada como desaparecida fue encontrada sin vida

Estudiante de la Nacional que fue reportada como desaparecida fue encontrada sin vida

La joven fue reportada como desaparecida cuando se dirigía a su lugar de prácticas. Horas después, su familia confirmó un giro en el caso tras la búsqueda, en medio de incertidumbre sobre lo ocurrido.

Hallan sin vida a, Sonia Izquierdo, estudiante de la Nacional que estaba desaparecida
Sonia Izquierdo, estudiante de la Nacional
Foto: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de 24 años de la Universidad Nacional de Colombia, terminó luego de varias horas de incertidumbre, tras confirmarse que la joven falleció en un accidente de tránsito.

Según la información conocida, Sonia Izquiero fue vista por última vez el pasado 17 de marzo en horas de la tarde, cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su ausencia generó preocupación luego de que no llegara al sitio, lo que llevó a sus familiares y allegados a iniciar una búsqueda.

Puedes leer: Extraña muerte de colombiana Jennifer Rodríguez en Perú; usaron botellas de agua caliente

Desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional se difundió un mensaje solicitando apoyo para ubicarla. A través de redes sociales, la institución pidió a la ciudadanía compartir la información disponible para dar con su paradero, destacando que se trataba de una estudiante que se encontraba en etapa de formación profesional.

De manera paralela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también emitió un llamado público. En su comunicación señalaron que la joven había sido vista en el sector de la Calle 93, desde donde inició su trayecto hacia la sede judicial, sin que se tuviera información de su llegada.

Te puede interesar

  1. José Ramírez, pastor de Chinchiná capturado por intentar acceder y desaparecer a su hijastra
    José Ramírez, pastor de Chinchiná capturado por intentar acceder y desaparecer a su hijastra
    / FOTO: Compuesta La Kalle . Tomadas de redes sociales
    Judiciales

    VIDEO: Pastor que intentó acceder a hijastra hace confesión sobre su esposa: "Nadie sabe"

  2. Aparecen más casos relacionados con Zulma Guzmán
    Zulma Guzmán habría intentado envenenar con talio a otra mujer; un detalle la salvó
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Zulma Guzmán habría intentado envenenar con talio a otra mujer; un detalle la salvó

Publicidad

¿Qué ocurrió con Sonia Izquierdo, estudiante de la Universidad Nacional?

Durante varias horas, familiares, compañeros y autoridades mantuvieron la búsqueda activa, mientras se compartían mensajes en redes sociales con la información disponible. La situación generó una rápida difusión del caso, con el objetivo de obtener datos que permitieran ubicarla.

Posteriormente, un familiar confirmó que la joven fue encontrada sin vida, señalando que el fallecimiento se produjo en un accidente de tránsito ocurrido el día anterior. De acuerdo con lo indicado, no hubo información oportuna sobre lo sucedido, lo que prolongó la incertidumbre mientras se adelantaba su búsqueda.

Te puede interesar

  1. Video del momento exacto de Luder Quiñones
    Aparece video del momento en que acaban con músico Luder Quiñones; no hubo atraco
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Aparece video del momento en que acaban con músico Luder Quiñones; no hubo atraco

  2. Misteriosa muerte de mujer en hotel de Santander; hubo gritos
    Misteriosa muerte de mujer en hotel de Santander; hubo gritos
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle, imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Misteriosa muerte de mujer en hotel de Santander; hubo gritos

Publicidad

Mientras se difundía el cartel de búsqueda y la información circulaba entre ciudadanos y redes institucionales, ese mismo día las autoridades de tránsito atendían un grave accidente registrado hacia las 2:30 de la tarde en la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre, sobre la NQS.

Puedes leer: Familia de David Acosta hace insólita petición tras falso secuestro del ingeniero

De acuerdo con el reporte oficial, en el hecho estuvieron involucrados un tractocamión de servicio público, un carro particular y una motocicleta. El conductor de esta última, un hombre de 34 años, resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

En el mismo vehículo iba como acompañante una mujer de aproximadamente 28 años, quien falleció en el lugar. Durante las labores de verificación de identidad, las autoridades confirmaron que se trataba de Sonia Izquierdo , quien había sido reportada como desaparecida horas antes.

Mira también: Misteriosa muerte de mujer en hotel de Santander; hubo gritos

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Muertes extrañas

Muertos en Bogotá

Bogotá

Muertes en accidentes

Universidad Nacional