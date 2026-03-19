Estudiante de la Nacional que fue reportada como desaparecida fue encontrada sin vida

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de 24 años de la Universidad Nacional de Colombia, terminó luego de varias horas de incertidumbre, tras confirmarse que la joven falleció en un accidente de tránsito.

Según la información conocida, Sonia Izquiero fue vista por última vez el pasado 17 de marzo en horas de la tarde, cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su ausencia generó preocupación luego de que no llegara al sitio, lo que llevó a sus familiares y allegados a iniciar una búsqueda.

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Desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional se difundió un mensaje solicitando apoyo para ubicarla. A través de redes sociales, la institución pidió a la ciudadanía compartir la información disponible para dar con su paradero, destacando que se trataba de una estudiante que se encontraba en etapa de formación profesional.



¡Ayúdanos a encontrarla!



Nuestra estudiante de Derecho, Sonia Alejandra Izquierdo Rocha está desaparecida desde ayer cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas en el @tacundinamarca.



☎️ Sí la has visto o sabes sobre su paradero, comunícate al 3117271278 o al 3106198136. pic.twitter.com/WOhUfDs4s1 — Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (@fdcps_unal) March 18, 2026

De manera paralela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también emitió un llamado público. En su comunicación señalaron que la joven había sido vista en el sector de la Calle 93, desde donde inició su trayecto hacia la sede judicial, sin que se tuviera información de su llegada.

🚨Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Sonia Izquierdo Rocha, quien fue vista por última vez ayer al mediodía en la Calle 93, desde donde se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lugar al que nunca llegó.

Información: 📞 317 645 8562 pic.twitter.com/hFPAMw0QmX — Tribunal Adtvo. de Cundinamarca | TAC (@tacundinamarca) March 18, 2026

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¿Qué ocurrió con Sonia Izquierdo, estudiante de la Universidad Nacional?

Durante varias horas, familiares, compañeros y autoridades mantuvieron la búsqueda activa, mientras se compartían mensajes en redes sociales con la información disponible. La situación generó una rápida difusión del caso, con el objetivo de obtener datos que permitieran ubicarla.

Posteriormente, un familiar confirmó que la joven fue encontrada sin vida, señalando que el fallecimiento se produjo en un accidente de tránsito ocurrido el día anterior. De acuerdo con lo indicado, no hubo información oportuna sobre lo sucedido, lo que prolongó la incertidumbre mientras se adelantaba su búsqueda.

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Mientras se difundía el cartel de búsqueda y la información circulaba entre ciudadanos y redes institucionales, ese mismo día las autoridades de tránsito atendían un grave accidente registrado hacia las 2:30 de la tarde en la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre, sobre la NQS.

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De acuerdo con el reporte oficial, en el hecho estuvieron involucrados un tractocamión de servicio público, un carro particular y una motocicleta. El conductor de esta última, un hombre de 34 años, resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

En el mismo vehículo iba como acompañante una mujer de aproximadamente 28 años, quien falleció en el lugar. Durante las labores de verificación de identidad, las autoridades confirmaron que se trataba de Sonia Izquierdo , quien había sido reportada como desaparecida horas antes.

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