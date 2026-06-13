¿Casa propia desde $57 millones? Remate de la SAE y el FNA- Link de catálogo

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lanzaron una alianza estratégica para facilitar la compra de vivienda en Colombia.

Esta iniciativa permite adquirir inmuebles incautados o extinguidos de dominio a precios notablemente inferiores a los del mercado tradicional.

Lo más atractivo de este convenio es que el FNA ofrece créditos hipotecarios que financian hasta el 90% del valor del inmueble, reduciendo drásticamente el pago de la cuota inicial.



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¿Qué son los remates de la SAE y por qué son tan baratos?

La SAE es la entidad encargada de administrar los bienes que pasan a manos del Estado por procesos judiciales.

El objetivo de subastar estos activos no es lucrativo, sino reincorporarlos a la economía formal. Por esta razón, los precios base de venta se fijan mediante avalúos técnicos que suelen ubicarse muy por debajo del promedio comercial, convirtiéndose en una oportunidad única para inversionistas y familias.

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Casas y apartamentos en remate desde $68 millones

La oferta de inmuebles es amplia e incluye casas, apartamentos, lotes y locales comerciales en diferentes regiones del país.

Los interesados pueden consultar el catálogo completo en la página oficial de la entidad (saesas.gov.co). Entre las opciones disponibles destacan:



Tuluá (Valle del Cauca): Casa de 31 m² en estrato 3 por $68.415.923 (Código: CAS-2879-2025).

Casa de 31 m² en estrato 3 por (Código: CAS-2879-2025). Neiva (Huila): Casa en el barrio Villa Magdalena con un precio base desde $57.355.000.

Casa en el barrio Villa Magdalena con un precio base desde Medellín (Antioquia): Apartamento con parqueadero en el sector de Belén Rincón por $86.772.500. También se subastan garajes en la comuna Castilla desde $58.835.400.

Es importante aclarar que el precio final puede variar según la demanda y las ofertas presentadas durante la subasta pública.

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¿Cómo funciona la financiación del 90% con el FNA?

El modelo de crédito del FNA está diseñado para eliminar la principal barrera de acceso a la vivienda: el ahorro de la cuota inicial. Al financiar el 90%, el comprador solo debe aportar el 10% restante con recursos propios.

Este beneficio aplica para tres segmentos principales:

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) Vivienda de Interés Social (VIS) Vivienda No VIS (Categoría residencial general)

Remates de Viviendas SAE /Foto: SAE / FNA

Además, no existen restricciones por la antigüedad del inmueble. El crédito financia tanto proyectos a estrenar como casas usadas con varias décadas de construcción, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos de la entidad.

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Requisitos para aplicar a las viviendas de la SAE

Para acceder a estos créditos con condiciones especiales, los solicitantes deben cumplir con el perfil institucional del FNA:



Afiliación activa: Estar vinculado mediante la consignación de cesantías o a través de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Estar vinculado mediante la consignación de cesantías o a través de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Edad permitida: Tener entre 18 y 75 años al momento del otorgamiento del crédito.

Tener entre 18 y 75 años al momento del otorgamiento del crédito. Evaluación financiera: Demostrar estabilidad de ingresos e historial crediticio favorable para la aprobación final.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Los ciudadanos interesados en verificar la disponibilidad total de los activos deben ingresar al portal oficial del SAE en https://www.saesas.gov.co/ o del FNA AQUÍ.

Una vez seleccionado el inmueble de interés, se puede iniciar el trámite de estudio de crédito de forma virtual o presencial en cualquiera de las oficinas físicas de la entidad a nivel nacional, contando con el acompañamiento directo de un asesor autorizado.