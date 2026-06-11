DIAN lanza subasta de motos y carros desde $2 millones; LINK para participar

Si tienes el sueño de tener vehículo propio o estás buscando una oportunidad de inversión, junio de 2026 trae noticias que te interesan. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció su nuevo cronograma de subastas virtuales.

Estos eventos son una estrategia clave de la entidad para captar recursos públicos mediante la venta de bienes muebles e inmuebles que, por diversas razones, fueron decomisados o abandonados en favor de la nación.

La DIAN ha puesto a disposición de los ciudadanos mercancía que se entrega en el estado exacto en el que se encontró, permitiendo que existan ofertas iniciales muy bajas, como motocicletas con un valor base desde los $2.090.633.



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¿Qué vehículos se están subastando este mes?

La oferta para este mes de junio es amplia y diversa. Según la plataforma oficial, El Martillo, existen lotes diseñados tanto para compradores individuales como para aquellos interesados en adquirir varios vehículos a la vez.

Motocicletas individuales: Se destaca una moto marca Suzuki UR110, modelo 2020, en color gris negro, cuyo valor base arranca en poco más de $2 millones.

Lotes de motos: Si buscas algo más robusto, hay un lote de seis motocicletas, que incluye modelos como la Akt AK150 BR del año 2015, con un valor base total de $10.129.004. También existe otro lote de cinco motocicletas por un valor base de $11.809.288.

Lotes de vehículos: Para quienes buscan automóviles, la subasta incluye un lote de seis vehículos con un valor base de $271.984.001 y otro grupo de ocho vehículos que inicia en los $145.293.602.

Es fundamental que tengas en cuenta que el 17 de junio es una fecha clave en el calendario para conocer todos los detalles específicos de estas ofertas.

¿Qué se necesita para participar en las subastas de la DIAN?

Participar en estas subastas virtuales es un proceso abierto para cualquier persona natural o jurídica, pero requiere que cumplas con unos pasos previos de formalización. No basta con tener el dinero; debes estar debidamente registrado en el sistema.

El primer requisito indispensable es contar con el Registro Único Tributario (RUT) vigente. Una vez tengas esto al día, el siguiente paso es registrarte en la plataforma específica donde se realizan estas pujas: elmartillo.com.co, que es el portal del Banco Popular encargado de gestionar estas ventas de la DIAN.

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Una vez dentro de la plataforma con tu usuario y contraseña, deberás dirigirte a la opción de 'Sala Virtual' ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Allí podrás visualizar las subastas disponibles y los lotes activos.

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¿Cómo funciona el proceso de puja en la plataforma El Martillo?

El sistema de subasta virtual es dinámico y requiere que estés muy atento a los tiempos de apertura y cierre. Una vez que hayas seleccionado el lote de tu interés en el menú de la izquierda, encontrarás toda la información técnica y legal de los bienes.

Para entrar oficialmente en la puja, debes realizar un depósito previo. El valor de este depósito varía según el lote y es un requisito obligatorio para que el sistema te permita ofertar.

Cuando ya estés en la sala de ventas virtuales, la plataforma te sugerirá una oferta válida, la cual puedes modificar siempre y cuando no sea inferior al valor base establecido.

El sistema es muy visual para ayudarte a seguir el proceso:

Si tu oferta es la más alta en ese momento, verás la palabra 'ganando' en color verde. Si alguien supera tu propuesta, aparecerá la palabra 'perdiendo' en color rojo.

Recuerda que tienes la posibilidad de mejorar tu oferta en cualquier momento durante la subasta, pero ten mucho cuidado: una vez que realizas una oferta, esta no se puede reversar.

Por esta razón, la recomendación principal es que revises muy bien las condiciones y el estado de los vehículos antes de comprometer tu dinero.