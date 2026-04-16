Subasta de la DIAN en abril; hay carros y motos desde los $1.5 millones

Si tienes unos ahorros guardados y el sueño de tener transporte propio te quita el sueño, marca el 16 de abril en tu calendario con color rojo fluorescente.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocida como la DIAN, ha decidido "limpiar la casa" y sacará a subasta una jugosa lista de mercancía incautada o decomisada que incluye desde motocicletas básicas hasta camionetas de trabajo pesado.

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Lo mejor de todo es que los precios arrancan en cifras que parecen de otro planeta: ¡hay opciones desde los 1.5 millones de pesos!



Esta no es la típica venta de concesionario donde te sientas a esperar a que te atiendan. Aquí la acción ocurre en la arena digital de la plataforma 'El Martillo' del Banco Popular, donde cualquier persona, ya sea que compres a nombre propio o de una empresa, puede entrar a dar la pelea por el vehículo de sus sueños.

¿Qué artículos está subastando la DIAN?

Si eres de los que busca algo elegante para la ciudad, un Mazda 3 modelo 2013, tipo sedán y de un impecable color blanco nevado, te está esperando con un precio base de $29.000.000.

Las opciones son para no creerlo. Hay una Honda XR 125 L del año 2011 que arranca en los $1.500.000, o si buscas algo un poco más reciente, una Honda XR 150L modelo 2018 está disponible desde los $2.000.000.

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Para los que necesitan fuerza y espacio, las camionetas Ford Ranger entran en escena: una doble cabina modelo 2012 por un valor base de $10.800.000 y una versión platón más clásica del año 2002 que inicia en apenas $4.000.000.

Participar es como entrar en un videojuego de estrategia financiera. Primero, debes crear tu cuenta en el portal de 'El Martillo' y tener lista una cuenta bancaria para mover los fondos. No es solo dar clic; necesitas realizar un depósito inicial para que te den "luz verde" para pujar.

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El día de la subasta, tu pantalla se convertirá en un tablero de emociones. Si tu oferta es la más alta en ese momento, verás un letrero verde que dice 'ganando'.

Pero cuidado, porque si alguien pone un peso más que tú, el letrero cambiará a un rojo de 'perdiendo', dándote la oportunidad de mejorar tu propuesta para recuperar el liderato.

Es importante que recuerdes que los vehículos se entregan "en el estado en que se encuentren", así que el valor base es solo el punto de partida de la emoción.

Tienes exactamente 4 días hábiles para cancelar el saldo restante y enviar todo el "papeleo" que incluye las condiciones firmadas, el formulario FUV diligenciado y otros compromisos.

Ojo con esto: si te dejas ganar del tiempo o no envías la documentación, no solo perderás el vehículo, sino que también dirás adiós a tu depósito inicial y quedarás vetado para participar en futuras subastas.