Nequi: Paso a paso para descargar certificado de retención en la fuente

Si eres de los más de 20 millones de usuarios que mueven su plata por Nequi, presta mucha atención porque la plataforma ya soltó el dato que todos estaban esperando para estar al día con las cuentas del país.

No hay que dar rodeos: la billetera digital ya activó la opción para que descargues el certificado de retención en la fuente, ese resumen clave que le dice a la DIAN qué tanto entró y salió de tu bolsillo durante el año 2025.

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Este "papelito" no es un capricho; es la base para tu declaración de renta. Básicamente, Nequi le cuenta al Estado los valores y movimientos que hiciste, incluyendo el gravamen a los movimientos financieros (el famoso 4x1000), tu saldo disponible al cierre del año, los préstamos que tengas activos y hasta cómo te afectó la inflación en tus rendimientos. Es como una radiografía de tu vida financiera en la app.



Paso a paso para descargar certificado de retención de fuente de Nequi

Aquí es donde muchos se confunden. Si entras a la aplicación en tu celular buscando el botón de descarga, vas a perder el tiempo.

Nequi fue muy claro: este proceso solo se puede hacer a través de su página web oficial. Nada de apps ni de intermediarios sospechosos.

Para obtenerlo, sigue esta ruta que no tiene pérdida:

Ve directo a nequi.com desde tu computador o navegador favorito. Entra a tu cuenta con tu número de celular, tu contraseña de siempre y la clave dinámica (esa sí la sacas de la app, arriba a la derecha). Busca en el menú la sección de “Certificados". Dale clic a la opción que dice “Retención en la fuente” o “Declaración de renta”. Elige el año 2025 y pulsa el botón de enviar. Nequi te mandará el PDF directamente al correo electrónico que tengas vinculado.

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¿Cómo saber si te toca declarar a la DIAN?

Muchos piensan que por tener el certificado ya tienen que sacar plata para pagarle a la DIAN, pero no siempre es así. Una cosa es declarar (contar cuánto tienes) y otra muy distinta es pagar.

Para este ciclo, debes estar pendiente de unos números mágicos (topes) basados en lo que hiciste en 2025.

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Te toca ponerte serio con el tema si el año pasado:

Tu patrimonio bruto (lo que tienes a tu nombre) fue igual o mayor a $224.095.500.

Tus ingresos totales sumaron $69.718.600 o más.

Hiciste compras con tarjeta de crédito por más de $69.718.600.

Tus consignaciones bancarias o depósitos en cuentas (incluyendo Nequi) superaron los $69.718.600.

Si no llegas a esas cifras, posiblemente solo debas tener el documento por si las moscas, pero si te pasas de esos límites, ya sabes que el certificado es tu mejor amigo para que tu contador haga magia o para que tú mismo llenes los formularios sin errores.

No creas que porque la plata está en una billetera digital el gobierno no la ve. Existe algo llamado información exógena, que es un reporte anual que los bancos y plataformas como Nequi le mandan a la DIAN sobre tus saldos y productos.

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Así que lo mejor es adelantarse y tener los datos exactos para que la información coincida perfectamente con lo que ellos ya tienen en su sistema.

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Además, recuerda que entre el 13 y el 27 de abril de 2026 hay fechas importantes para los agentes de retención, por lo que tener todo listo desde ya te evitará carreras de último minuto y posibles sanciones por andar de despistado.

Como dato extra para tu bolsillo, recuerda que Nequi está en un proceso de separación de Bancolombia. Aunque hoy todavía los vemos muy pegaditos, se espera que para el segundo semestre de 2026 la plataforma funcione de manera totalmente independiente.

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Esto no cambia tus obligaciones con la DIAN, pero sí es bueno saber quién es quién en el mundo de tus finanzas personales mientras organizas tus papeles de impuestos.