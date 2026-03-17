Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
EPS QUE SERÍAN LIQUIDADAS
¿ERES JURADO DE VOTACIÓN?
NUEVA FUNCIÓN DE NEQUI
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla

Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla

Nequi lanza una experiencia interactiva para que sus 27 millones de usuarios descubran qué dicen sus hábitos sobre su relación con el dinero a través de sus propios datos y movimientos.

Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla
Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla
Foto: Nequi y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

En un país donde cerca del 60% de las operaciones monetarias ya se hacen a través de aplicaciones móviles, Nequi ha decidido dar un paso adelante para que esos 27 millones de personas que usan la plataforma entiendan realmente qué está pasando con su bolsillo.

No se trata de ver una lista aburrida de números, sino de una experiencia llamada “Habla con tu plata”, diseñada para que tus propios datos te cuenten tu historia financiera.

Puedes leer: Bancolombia compensará a clientes para que le perdonen la “caída”; de forma automática

Esta nueva función no es un examen ni una crítica; es una guía práctica que conecta lo que haces a diario con decisiones inteligentes para el futuro.

Si eres de los que vive pegado a la App o si apenas estás empezando a dejar el efectivo, esto te interesa porque te ayudará a ver tus hábitos sin filtros y a tu propio ritmo.

Te puede interesar

  1. Nequi anuncia que NO funcionará en esta fecha de marzo; no podrás hacer pagos
    Nequi anuncia que NO funcionará en esta fecha de marzo; no podrás hacer pagos
    Foto: Labs.google y Nequi
    Información de servicio

    Nequi deja de funcionar en fecha clave de marzo; no se podrá hacer pagos

  2. intereses de nequi.jpg
    intereses al transferir por Nequi
    Foto de referencia creada con IA
    Información de servicio

    ¿Pensando en pedir $2 millones en Nequi? Esto es lo que realmente terminarías pagando

Paso a paso para activar 'Habla con tu plata' de Nequi

Entrar en esta onda es súper sencillo y no te tomará más de un par de clics. Aquí te explicamos cómo encontrar la función dentro de tu App:

  1. Abre tu app Nequi: Asegúrate de tener la última versión instalada.
  2. Busca en el inicio: En la pantalla principal, dirígete a la sección de "Sugeridos Nequi". Allí verás directamente la opción "Habla con tu plata".
  3. Usa el buscador: Si no lo ves a primera vista, ¡fresco! Ve a la sección de Servicios y en el buscador escribe "Habla con tu plata" para llegar directo al grano.

Puedes leer: ¡Dinero gratis! Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana

¿Qué secretos te revelará la nueva función de Nequi?

Una vez adentro, la experiencia utiliza tus movimientos para darte un resumen súper detallado pero fácil de digerir.

Podrás ver el número de transacciones que hiciste, descubrir quiénes son esas personas a las que más les envías o de quienes más recibes plata, e incluso un dato curioso: cuánto tiempo ahorraste por hacer tus vueltas de forma digital en lugar de ir a una oficina física.

Publicidad

Lo mejor de todo es que, al final del recorrido, Nequi te asigna un "nivel" basado en tu comportamiento. Aquí te contamos cuáles son:

  • Silencioso: Es para quienes usan la App de vez en cuando o todavía prefieren el efectivo. La recomendación aquí es empezar con lo básico, como pagar los servicios o recargar el transporte desde el celular.
  • Explorador: Si ya haces varias cosas pero sientes que puedes más, este es tu nivel. Aquí la invitación es a pedir la Tarjeta Nequi Visa o empezar a crear Metas de ahorro para ese viaje que tanto quieres.
  • Pro: Eres de los que domina lo esencial. El siguiente paso para ti es explorar los Colchones de ahorro o mirar opciones de crédito de forma responsable.
  • Leyenda: ¡El nivel máximo! Tienes hábitos sólidos. Aquí el consejo es optimizar el uso de la Tienda Virtual y seguir siendo un ejemplo para los demás.

Te puede interesar

  1. Así puedes cambiar tu número en Nequi en 2026
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX y logo de Nequi
    Información de servicio

    ¿Perdiste tu celular? Cambia tu número en Nequi fácil; recupera el acceso de tu cuenta

  2. Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana
    Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana
    Foto: Nequi y Labs.google
    Economía

    ¡Dinero gratis! Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana

Publicidad

Nequi no solo quiere mostrarte números. En 2025, más de 16 millones de personas ya usaban servicios como seguros, tarjetas y pagos de facturas. Además, un 15% de los usuarios activos ya aprovecha herramientas de gestión como los Bolsillos o el Colchón.

Esta función de "Habla con tu plata" busca que esa evolución financiera sea para todos, sin importar si haces muchas o pocas transacciones.

Al final, la idea es que te sient as acompañado. Con más de 590,000 créditos desembolsados a septiembre de 2025, queda claro que la plataforma ya es parte de la rutina de millones.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nequi

Servicio