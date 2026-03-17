Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla

En un país donde cerca del 60% de las operaciones monetarias ya se hacen a través de aplicaciones móviles, Nequi ha decidido dar un paso adelante para que esos 27 millones de personas que usan la plataforma entiendan realmente qué está pasando con su bolsillo.

No se trata de ver una lista aburrida de números, sino de una experiencia llamada “Habla con tu plata”, diseñada para que tus propios datos te cuenten tu historia financiera.

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Esta nueva función no es un examen ni una crítica; es una guía práctica que conecta lo que haces a diario con decisiones inteligentes para el futuro.



Si eres de los que vive pegado a la App o si apenas estás empezando a dejar el efectivo, esto te interesa porque te ayudará a ver tus hábitos sin filtros y a tu propio ritmo.

Paso a paso para activar 'Habla con tu plata' de Nequi

Entrar en esta onda es súper sencillo y no te tomará más de un par de clics. Aquí te explicamos cómo encontrar la función dentro de tu App:

Abre tu app Nequi: Asegúrate de tener la última versión instalada. Busca en el inicio: En la pantalla principal, dirígete a la sección de "Sugeridos Nequi". Allí verás directamente la opción "Habla con tu plata". Usa el buscador: Si no lo ves a primera vista, ¡fresco! Ve a la sección de Servicios y en el buscador escribe "Habla con tu plata" para llegar directo al grano.

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¿Qué secretos te revelará la nueva función de Nequi?

Una vez adentro, la experiencia utiliza tus movimientos para darte un resumen súper detallado pero fácil de digerir.

Podrás ver el número de transacciones que hiciste, descubrir quiénes son esas personas a las que más les envías o de quienes más recibes plata, e incluso un dato curioso: cuánto tiempo ahorraste por hacer tus vueltas de forma digital en lugar de ir a una oficina física.

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Lo mejor de todo es que, al final del recorrido, Nequi te asigna un "nivel" basado en tu comportamiento. Aquí te contamos cuáles son:

Silencioso: Es para quienes usan la App de vez en cuando o todavía prefieren el efectivo. La recomendación aquí es empezar con lo básico, como pagar los servicios o recargar el transporte desde el celular.

Es para quienes usan la App de vez en cuando o todavía prefieren el efectivo. La recomendación aquí es empezar con lo básico, como pagar los servicios o recargar el transporte desde el celular. Explorador: Si ya haces varias cosas pero sientes que puedes más, este es tu nivel. Aquí la invitación es a pedir la Tarjeta Nequi Visa o empezar a crear Metas de ahorro para ese viaje que tanto quieres.

Si ya haces varias cosas pero sientes que puedes más, este es tu nivel. Aquí la invitación es a pedir la Tarjeta Nequi Visa o empezar a crear Metas de ahorro para ese viaje que tanto quieres. Pro: Eres de los que domina lo esencial. El siguiente paso para ti es explorar los Colchones de ahorro o mirar opciones de crédito de forma responsable.

Eres de los que domina lo esencial. El siguiente paso para ti es explorar los Colchones de ahorro o mirar opciones de crédito de forma responsable. Leyenda: ¡El nivel máximo! Tienes hábitos sólidos. Aquí el consejo es optimizar el uso de la Tienda Virtual y seguir siendo un ejemplo para los demás.

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Nequi no solo quiere mostrarte números. En 2025, más de 16 millones de personas ya usaban servicios como seguros, tarjetas y pagos de facturas. Además, un 15% de los usuarios activos ya aprovecha herramientas de gestión como los Bolsillos o el Colchón.

Esta función de "Habla con tu plata" busca que esa evolución financiera sea para todos, sin importar si haces muchas o pocas transacciones.

Al final, la idea es que te sient as acompañado. Con más de 590,000 créditos desembolsados a septiembre de 2025, queda claro que la plataforma ya es parte de la rutina de millones.

