¡Dinero gratis! Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana

¿Te caería bien que te regalaran 20 mil pesos solo por estar pendiente de tu celular? Pues deja de dar vueltas porque Nequi ha decidido ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo para consentir a sus usuarios.

Si tienes la aplicación en tu teléfono, ya tienes medio camino recorrido para participar en su nueva dinámica llamada '1, 2, 3, Por la plata', una estrategia con la que buscan que estés más pegado que nunca a sus canales oficiales.

Puedes leer: Bancolombia y Nequi estarán fuera de servicio durante dos fechas clave para pagos



¿Hasta cuándo se pede participar por el dinnero gratis de Nequi?

Esta iniciativa arrancó el pasado 2 de febrero de 2026 y tienes oportunidad de participar hasta el 5 de abril del mismo año, o bueno, hasta que se acabe la bolsa de 20 millones de pesos que destinaron para esto.



Seguro te estás preguntando qué tienes que hacer para que esos 20 mil pesitos lleguen a tu "disponible". La dinámica es de pura agilidad y atención.

El truco está en encontrar unos códigos secretos que la plataforma esconde en sus videos y publicaciones de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y X. No es solo ver el video por diversión, sino convertirte en un detective digital para cazar ese código antes que los demás.

Pero ojo, no basta con encontrar el código y ya; el tiempo es oro. Cada semana, Nequi premiará únicamente a los primeros 110 usuarios que logren registrar el código correctamente en un formulario web que ellos mismos habilitan.

Así que, si te duermes, pierdes tu turno. Este formulario pide tus datos básicos y, por supuesto, el código que encontraste.

Publicidad

Lo mejor de todo es que no tienes que hacer procesos raros: si ganas, la plata te llega directo a tu cuenta en un plazo de unos diez días hábiles, siempre y cuando tu Nequi esté activo y sin enredos de bloqueos.



Requisitos para ganar los 20 mil de Nequi

Para que no te metas en problemas y asegures tu premio, hay unas reglas de juego que debes seguir al pie de la letra. Primero, debes ser mayor de edad y tener tu cuenta Nequi al día.

Puedes leer: ¿Usas Nequi o DaviPlata? Este cambio limita el movimiento de dinero en 2026

Publicidad

Segundo, es obligatorio que sigas la red social oficial donde pillaste el código. Si registras el código de un video de TikTok pero no sigues la cuenta de Nequi en esa plataforma, te van a decir "muchas gracias por participar", porque revisarán eso antes de soltarte el dinero.

Además también podrías encontrar códigos físicos en lugares públicos que ellos irán anunciando, así que mantente alerta a las calles.

Recuerda que Nequi no es solo para estas promociones; la aplicación ya cuenta con más de 20 millones de usuarios en Colombia que la usan para pagar con QR, recargar el celular o hasta pedir salvavidas financieros.

Si eres de los que usa los créditos 'Salvavidas' o 'Propulsor', ya sabes lo útil que es tener saldo extra. En esta campaña, puedes ganar una vez por cada código nuevo que saquen semanalmente, así que cada siete días tienes una nueva oportunidad de ir por esas 20 lucas adicionales.

No se valen registros con datos falsos ni códigos de semanas pasadas, así que juega limpio para que veas el resultado en tu saldo. ¡Corre a buscar ese código y asegura tu lugar entre los primeros 110!

Publicidad