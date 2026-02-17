Bancolombia y Nequi estarán fuera de servicio durante dos fechas clave para pagos

Usuarios de algunas de las plataformas financieras digitales más utilizadas del país deberán anticipar sus movimientos, debido a que Nequi y Bancolombia anunciaron la suspensión temporal de varios servicios programados para febrero de 2026.

Las entidades informaron que estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento técnico y se llevarán a cabo en varios días de ese mes.

¿Cuáles son las fechas de febrero en que Bancolombia y Nequi suspenderán sus servicios

Ahora bien, las entidades anunciaron la primera suspensión programada para el martes 17 de febrero, desde las 11:59 p. m. hasta las 2:00 a. m. del miércoles 18 de febrero. Durante ese lapso, no estarán disponibles los pagos por PSE ni el Botón Bancolombia, servicios utilizados para realizar compras y transacciones en línea desde cuentas del banco.

Se explicó que esta pausa responde a actualizaciones técnicas necesarias para fortalecer la estabilidad de la plataforma.

Posteriormente, se realizará una segunda ventana de mantenimiento más amplia entre las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero. En este periodo se verán afectados varios servicios que conectan a ambas plataformas.

Durante esas cinco horas, no se podrán hacer transferencias entre cuentas de Nequi y Bancolombia, lo que incluye envíos de dinero desde la billetera digital hacia cuentas del banco y viceversa.

Tampoco estarán habilitados los pagos con código QR “Entre Cuentas” de Bancolombia ni la recepción de remesas en Nequi, ya que estos procesos dependen de la integración entre los sistemas de las dos entidades.

Sin embargo, algunas funciones continuarán operando con normalidad. Los usuarios podrán ingresar a la aplicación de Nequi, hacer transferencias entre cuentas Nequi, enviar dinero a otras entidades financieras distintas a Bancolombia y realizar retiros en cajeros automáticos.

Las compañías recomendaron a sus clientes programar con anticipación sus movimientos financieros para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión. Este tipo de mantenimientos son habituales en plataformas digitales que manejan un alto volumen de transacciones y buscan mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.

Dado que tanto Nequi como Bancolombia cuentan con millones de usuarios en el país, las interrupciones podrían impactar pagos, compras en línea y transferencias inmediatas si no se realizan antes de los horarios anunciados. Por eso, la recomendación principal es verificar las fechas y organizar las operaciones con tiempo suficiente.

