Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026

Para miles de colombianos y extranjeros en el país, el inicio de 2026 llega con un desafío persistente: el peso de un reporte negativo en Datacrédito. Mantener un manejo impecable de las finanzas es el ideal para acceder a las mejores oportunidades, pero los retrasos en tarjetas de crédito o préstamos pueden deteriorar el perfil crediticio rápidamente.

Esta situación suele generar una barrera casi infranqueable, ya que la mayoría de los bancos tradicionales tienden a rechazar solicitudes de quienes figuran con cuentas pendientes o puntajes bajos.

Sin embargo, el panorama financiero ha evolucionado para ofrecer una "luz en el camino". En la actualidad, el sistema no solo castiga el incumplimiento, sino que ha desarrollado mecanismos para que los deudores puedan obtener liquidez, cumplir metas de vivienda o educación, y, lo más importante, reconstruir su historial crediticio.



¿Dónde pedir crédito si tienes un reporte negativo?

La clave de esta apertura financiera reside principalmente en el crédito por libranza. Esta modalidad permite a las entidades mitigar el riesgo de impago, ya que las cuotas mensuales se descuentan de forma automática de la nómina o de la mesada pensional del solicitante.



Gracias a este respaldo, el historial negativo pasa a un segundo plano frente a la estabilidad del ingreso actual.

A continuación, detallamos las instituciones que lideran esta oferta en 2026:

1. Banco de Bogotá:

Esta institución se posiciona como una de las opciones más robustas. Ofrece créditos por libranza que no requieren de un codeudor, facilitando el proceso tanto de forma virtual como en oficinas físicas.

Los montos son significativos, permitiendo préstamos que oscilan desde los $500.000 hasta los $90 millones de pesos (sujeto a convenios y capacidad de pago), convirtiéndose en una herramienta potente para la unificación de deudas o proyectos de gran envergadura.

2. BBVA Colombia:

El BBVA ha diseñado productos enfocados especialmente en empleados con ingresos estables y pensionados.

Su oferta destaca por permitir plazos de pago de hasta 10 años, con montos de entrada muy accesibles que parten desde los $600.000. Al igual que otros competidores, utiliza la libranza para garantizar la viabilidad del desembolso a pesar de los reportes en centrales de riesgo.

3. Banco Finandina:

Para quienes ven el crédito no solo como dinero, sino como una vía para limpiar su nombre financiero, Finandina ofrece una alternativa sin codeudor.

Su enfoque se centra en la capacidad de pago actual del trabajador formal o pensionado, permitiendo que el usuario demuestre su responsabilidad presente para superar las manchas de su pasado económico.

4. Banco AV Villas:

AV Villas exige que exista un convenio previo de libranza entre la empresa donde labora el solicitante y el banco. Entre sus requisitos para 2026 se encuentran tener una edad de entre 18 y 75 años y acreditar ingresos que sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).

5. RapiCredit:

Fuera de la banca convencional, las plataformas tecnológicas han ganado terreno. RapiCredit ofrece préstamos de bajo monto con una velocidad de entrega superior, evaluando la capacidad de pago por encima del puntaje de Datacrédito.

No obstante, los expertos advierten que, debido al riesgo que asumen estas entidades, las tasas de interés suelen ser más elevadas que las de los créditos tradicionales.

Si usted se encuentra reportado y necesita financiamiento, es vital verificar si su empleador o fondo de pensiones tiene convenios de libranza activos, ya que esta es la vía más segura y común para obtener aprobación.

Asimismo, es fundamental realizar una consulta previa de su estado en Datacrédito para entender qué productos están a su alcance y comparar siempre las tasas y plazos antes de comprometer sus ingresos.

Tener ingresos demostrables y una capacidad de pago estable sigue siendo el requisito de oro para que, aun con un reporte negativo, las puertas de la economía se mantengan abiertas en este 2026.