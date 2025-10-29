Paso a paso para radicar un reclamo si fuiste reportado injustamente en Datacrédito

Publicidad
Ser reportado en Datacrédito injustamente puede convertirse en una pesadilla. Muchos colombianos descubren que tienen deudas a su nombre que nunca adquirieron o que fueron víctimas de suplantación.
La buena noticia es que existe un proceso claro para reclamar, detener los reportes negativos y recuperar el buen nombre financiero.
Si no recibes una respuesta favorable o la entidad no corrige el error, puedes elevar el reclamo directamente ante Datacrédito. Esto puede hacerse a través del formulario en línea de su página oficial o de manera presencial en sus puntos de atención.
Al radicar el reclamo, Datacrédito debe marcar tu historial con la leyenda “Reclamo en trámite” y notificar a la entidad informante para que investigue el caso.
Según las disposiciones vigentes, las entidades cuentan con un plazo de 15 días hábiles para responder y aclarar el reclamo. Durante ese tiempo, el reporte no debería afectar tu historial ni tus posibilidades de obtener crédito.
Además, una reciente decisión judicial determinó que ya no será obligatorio presentar denuncia penal para suspender el reporte, lo que hace el proceso más rápido y accesible para los ciudadanos.
Si finalmente se comprueba la suplantación o el fraude, la entidad deberá solicitar la eliminación inmediata del reporte en Datacrédito. En caso contrario, puedes acudir a la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Industria y Comercio para escalar la queja y exigir una revisión adicional.
