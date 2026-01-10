Publicidad

VIDEO de accidente de en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

VIDEO de accidente de en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

Un triste video captó los segundos antes a que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez y cinco personas más se siniestrara causando la muerte de todos sus ocupantes en Paipa, Boyacá.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez
/ FOTO: Compuesta - Tomada de redes
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Continúan apareciendo imágenes sobre el lamentable fallecimiento del cantante Yeison Jiménez durante la tarde del sábado 10 de enero cuando se disponía a viajar a Medellín en su avioneta privada.

Preliminarmente se dice que la aeronave habría presentado fallas en el despegue y tras iniciar un intento de vuelo se precipitó a tierra impactando contra el suelo y desatando un incendio que terminó por calcinar a sus ocupantes.

Autoridades llegaron al lugar pero no lograron rescatar con vida a ninguno de los ocupantes por lo que se confirmó el lamentable fallecimeinto de Yeison Jiménez, su manager, el piloto y otros tres acompañantes.

Video captó lo que gritaron antes del accidenten de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez