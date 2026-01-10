VIDEO de accidente de en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

Continúan apareciendo imágenes sobre el lamentable fallecimiento del cantante Yeison Jiménez durante la tarde del sábado 10 de enero cuando se disponía a viajar a Medellín en su avioneta privada.

Preliminarmente se dice que la aeronave habría presentado fallas en el despegue y tras iniciar un intento de vuelo se precipitó a tierra impactando contra el suelo y desatando un incendio que terminó por calcinar a sus ocupantes.

Autoridades llegaron al lugar pero no lograron rescatar con vida a ninguno de los ocupantes por lo que se confirmó el lamentable fallecimeinto de Yeison Jiménez, su manager, el piloto y otros tres acompañantes.



Video captó lo que gritaron antes del accidenten de Yeison Jiménez