Astróloga suelta predicción sobre elecciones; ¿Paloma Valencia y Cepeda a segunda vuelta?

La astróloga Paulina Corzo se refirió al panorama político de Colombia y mencionó un posible escenario para las próximas elecciones presidenciales. Durante una entrevista, la especialista aseguró que, según su lectura astrológica, la contienda podría terminar con la senadora Paloma Valencia y el congresista Iván Cepeda disputando la segunda vuelta electoral.

Según dijo en la entrevista con Pulzo, el panorama que observa apunta a una competencia fuerte entre sectores políticos distintos, lo que, desde su interpretación astrológica, podría reflejarse en una segunda vuelta entre esos dos nombres.

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¿Qué dijo la astróloga Paulina Corzo sobre la posible segunda vuelta?

En la conversación, la especialista explicó que su análisis partió de la carta astral de Colombia y de algunos ciclos astrológicos que, según dijo, influirían en el ambiente político del país.



De acuerdo con la entrevista, la astróloga afirmó: “Las energías que aparecen muestran un escenario en el que dos figuras muy visibles del espectro político podrían enfrentarse en una segunda vuelta: Paloma Valencia e Iván Cepeda”. También señaló que el panorama electoral se percibe polarizado, con corrientes ideológicas que podrían concentrar la atención de los votantes.



Asimismo, agregó: “La carta del país sugiere una disputa fuerte entre dos corrientes políticas muy marcadas, lo que podría llevar a que esas dos candidaturas se encuentren en la etapa final de la elección”.

Indicó además, que el panorama político cambió de forma importante tras la unión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Según explicó, esa alianza modifica tanto la estrategia electoral como la interpretación energética del momento.

Con la llegada de Oviedo la energía está muy elevada. Cuando yo conecto con esa energía, la primera alineación que aparece es que Paloma tiene una energía masculina muy fuerte. En su carta aparece el rey de fuego, que representa nuevos comienzos, liderazgo y cambios inesperados Explicó

En su lectura del tarot, Paulina Corzo explicó que una de las cartas que aparece es la reina de espadas, figura que, según su interpretación, representaría a Paloma Valencia y que simboliza inteligencia, estrategia y capacidad para tomar decisiones firmes.

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Junto a esta carta aparece el rey de tierra, energía que la astróloga relaciona con Juan Daniel Oviedo y que describe como una figura que avanza de forma lenta pero estable y con conexión con los jóvenes.

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La especialista también señaló que el momento político que atraviesa el país podría definirse con la palabra “reorganización”. De acuerdo con su explicación, varios astrólogos consideran que Colombia vive un ciclo de cambios y transformaciones que podrían traer ajustes importantes en el panorama electoral.

Durante el análisis también mencionó la aparición de la carta de la muerte, símbolo que en el tarot representa transformaciones profundas o cambios inesperados dentro del escenario político o en el desarrollo de las campañas.

En el caso de Iván Cepeda, afirmó que aparece la carta del loco, asociada en el tarot con decisiones impulsivas o posibles errores. En contraste, señaló que la energía de Valencia se fortalecería con la presencia de Oviedo, al considerar que ambos perfiles se complementan.

Se refirió también al candidato Abelardo de la Espriella, a quien describió como una figura con estructura y potencial para generar sorpresas dentro del proceso electoral. Según su lectura, su papel podría influir en la dinámica política alrededor de la posible alianza entre Valencia y Oviedo, así como en el equilibrio frente a otras candidaturas.

Además de la interpretación astrológica de Corzo, otros analistas políticos han señalado que el resultado final dependerá de factores como alianzas, participación electoral y comportamiento del voto de centro.

Mientras avanza la campaña presidencial, el panorama podría cambiar a medida que se definan acuerdos entre sectores políticos, propuestas de gobierno y estrategias de los distintos candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

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