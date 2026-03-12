La oscura historia del apartamento de la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La carrera por la Presidencia sumó un movimiento clave luego de que Paloma Valencia confirmara que el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, será su fórmula vicepresidencial.

La decisión se dio después de varios encuentros privados entre ambos, en los que discutieron temas sensibles y buscaron coincidencias para presentarse juntos en la primera vuelta.

Oviedo llegó a esta posición tras obtener el segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia, resultado que lo dejó como una de las figuras más visibles dentro de ese bloque político. Desde entonces, su nombre sonaba con fuerza para integrar la fórmula, pero aún faltaba un acuerdo definitivo.



Ese consenso finalmente se alcanzó y fue comunicado mediante un video difundido por el equipo de campaña. En las imágenes se observa el momento en el que Oviedo llega a la residencia de Valencia y es recibido con una frase que despejó cualquier duda: “Bienvenido señor vicepresidente”.

La escena mostró un ambiente cercano. La candidata lo saludó con un abrazo y ambos chocaron las palmas, gesto que buscó reflejar unidad tras las conversaciones sostenidas en días anteriores.

Las reuniones previas no fueron menores. Ambos habían tenido diferencias en temas como el proceso de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asuntos que generaron debate dentro de la coalición. Sin embargo, decidieron avanzar hacia un acuerdo que les permitiera competir como equipo.

Horas después del anuncio, Valencia también se pronunció en su cuenta de X, donde explicó que siempre ha estado dispuesta a dialogar con personas que tienen posturas distintas a la suya. Según expresó, esa disposición fue determinante para consolidar la fórmula con Oviedo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo /Foto: Facebook: Paloma Valencia

El apartamento que fue testigo del acuerdo político

Un detalle inesperado surgió después de que se hiciera público el video del encuentro entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Según revelaron en Blu Radio, el apartamento donde se realizaron varias de estas reuniones tiene un peso histórico particular.

De acuerdo con la información divulgada, ese inmueble perteneció durante años a la familia de Luis Carlos Galán. El dato fue confirmado por Juan Manuel Galán, quien participó en encuentros recientes de la coalición y recordó el significado personal que tiene ese lugar.

Según su testimonio, fue allí donde su familia recibió hace décadas la noticia del asesinato de su padre, un momento que marcó profundamente su historia. Durante un almuerzo reciente, explicó, volvió a ese lugar y sintió que retrocedía muchos años en su memoria.

“Sí, en ese apartamento recibimos la noticia del asesinato de mi papá. El lunes el pasado, en el almuerzo, retrocedí 37 años en mi historia”.

El comentario fue leído en vivo por una periodista de Blu Radio y generó una reacción inmediata en el estudio. Camila Zuluaga expresó que la revelación le produjo una fuerte impresión y destacó que actualmente Paloma Valencia vive en ese mismo apartamento.

Además, se mencionó otro detalle llamativo: algunos recibos de servicios públicos aún llegan a nombre de Gloria Pachón de Galán, lo que refleja el vínculo histórico del inmueble con esa familia. Así, el lugar donde se selló el acuerdo político entre Valencia y Oviedo también se convirtió en un punto cargado de memoria dentro de la historia reciente del país.

