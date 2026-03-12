Mafe Walker revela cuándo y dónde comenzó a sentir energías de alienígenas: ¿en Colombia?

La reconocida guía espiritual y creadora de contenido Mafe Walker pasó por Cada Loco con su tema y compartió detalles sobre el inicio de su viaje como puente entre la Tierra y otras dimensiones y afirmó que su misión es un registro de información vital para la humanidad y el contacto con estos seres..

Inicialmente, Mafe admitió que "desde chiquita", su transformación definitiva y el contacto consciente con energías alienígenas no ocurrió de la noche a la mañana. Sino que fue una preparación lenta dirigida por acuerdos previos en otras líneas de tiempo. Sin embargo, el lugar y el momento clave de su "activación" fue en México.

"Cuando tuve este contacto en las pirámides de México, en Teotihuacán, ya me estaban preparando", afirmó la creadora de contenido ante la mirada de la mesa. De igual forma, explicó que fue en este lugar donde ella asegura que su campo energético fue reprogramado para recordar su origen y su capacidad de canalizar códigos galácticos.



Mafe Walker fue muy específica sobre cuándo sintió el impulso definitivo para aceptar su rol. "Lo único que yo quiero en el 2022, después de todo lo que estaba pasando con los humanos, es ir a las pirámides en Teotihuacán", confesó en la entrevista, tanto es así que este deseo fue una redirección telepática desde las naves espaciales, que la guiaron a ese punto geográfico para "activar el portal".

Desde ese instante, Mafe sostiene que su cuerpo físico es sólo un vehículo en este plano, mientras que su conciencia reside simultáneamente en naves espaciales: "Realmente en este momento yo estoy en las naves aunque para la mente humana sea muy loco".



¿Qué siente Mafe Walker en su contacto con alienígenas?

Al ser consultada sobre cómo se siente ese contacto, ella explicó que la energía de estas razas, como los pleyadianos y sirianos, es extremadamente fuerte para el cuerpo humano, por lo cual, explicó que el contacto suele ser sutil u holográfico. Admitiendo que siente palpitaciones fuertes y una energía que llega a ser telepatía.

De igual forma, afirmó que traduce esto como un "don de lenguas" o lenguaje universal que conecta directamente con el alma. Para ella, el código fundamental que resume este intercambio es simple pero poderoso: "Me amo, te amo".

Sin embargo, Mafe Walker asegura que la humanidad se prepara para un "salto cuántico" entre los años 2027 y 2028. Según la médium, es necesario "descalcificar la glándula pineal" para poder recibir esta nueva información y reconocer que no estamos solos en este "maizal" cósmico.

