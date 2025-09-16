Mafe Walker desafía la historia afirmando que Jesús era un alien, ¿mesías galáctico?

La figura de Jesús de Nazaret ha sido, durante milenios, el epicentro de la fe para miles de millones de personas y un pilar inmutable de la civilización occidental.

Su vida, sus enseñanzas y su presunta resurrección han sido objeto de innumerables interpretaciones, debates teológicos y análisis históricos.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Mafe Walker explica cómo 'hablan' los extraterrestres con humanos: "Se está despertando"



Sin embargo, pocas lecturas son tan radicales y expansivas como la propuesta por Mafe Walker, conocida por su comunicación con seres de otras esferas. En una entrevista con El Klub de la Kalle, Mafe abordó directamente la pregunta que muchos se atreven a susurrar:

"¿Cristo fue un alien o Jesús?". Su respuesta fue contundente y sin ambages: "Sí, sí, sí, él vino de otra dimensión acá".

Esta declaración, lejos de ser una simple provocación, se inserta en la visión más amplia y compleja que Mafe Walker tiene del cosmos y la espiritualidad, una que busca "romper todas estas creencias limitantes" que, según ella, han sido "grabado como un disco" en la conciencia humana.

Para Mafe, el concepto tradicional de "Dios" se expande más allá de una entidad singular y restrictiva.

Publicidad

Ella explica que: "Dios para mí es esa fuente universal, al amor, donde también las mismas dimensiones, las mismas razas están conectadas a esa fuente divina".

Desde esta perspectiva, la idea de un Jesús de origen dimensionalmente diferente no anula su divinidad, sino que la integra en una vasta red cósmica de existencia interconectada, donde el amor es la fuerza primordial y universal.

Publicidad

Mafe se posiciona como una "reprogramadora cuántica" con la misión de ayudar a la humanidad a borrar lo "viejo" y lo que "no va a dar" en la "frecuencia planetaria" actual.

En este contexto, la venida de Jesús desde "otra dimensión" podría ser interpretada como un acto de "reprogramación" a gran escala, un evento cósmico destinado a infundir una nueva información y despertar una conciencia más elevada en la humanidad.

Puedes leer: Mafe Walker presenta a su guapo novio italiano con el que siente 'los códigos'

Así como las naves "reprograman" y "formatean" su propia mente para recordar información ancestral, figuras como Jesús podrían haber cumplido un rol similar, actuando como puentes entre dimensiones para traer luz y conocimiento a la Tierra.

Este planteamiento se alinea con narrativas de visitas estelares y mensajeros cósmicos que han sido exploradas por diversos autores, entre ellos J.J. Benítez, a quien Mafe también reconoce como "muy importante".

Un pilar fundamental en la filosofía de Mafe Walker es la creencia de que "toda la información está en ti".

Publicidad

Esto implica que la verdad sobre realidades profundas, como el origen de Jesús, no debe buscarse exclusivamente en textos antiguos, dogmas religiosos o instituciones externas, sino dentro de la propia conciencia y conexión intuitiva.

Al "romper creencias limitantes", las personas pueden acceder a una "nueva información" y una conexión más directa con lo "galáctico".

Publicidad

Desde esta perspectiva, la historia de Jesús no es solo una narrativa terrestre, sino parte de una "conexión galáctica" más amplia, donde el amor se erige como "el código más poderoso".

Es este amor, este "me amo, te amo", el que, según Mafe, activa la frecuencia necesaria para comprender y conectar con estas verdades superiores.

Mafe insiste en que su "responsabilidad inmensa" es entregar este mensaje "a nivel global", pues considera que "el colectivo humano está preparado para empezar a recibir toda esa información".

Su objetivo es "abrir como la mente" de las personas, ofreciendo una nueva forma de entender nuestra realidad, donde lo espiritual y lo extraterrestre no están separados, sino intrínsecamente entrelazados.

Mira la entrevista completa aquí: