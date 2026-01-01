Publicidad

¿Para cuántos pasajes alcanza el nuevo auxilio de transporte en 2026?

Con el aumento del salario mínimo para 2026, surgen dudas sobre si el auxilio de transporte alcanza para todo el mes. Estas serían las cuentas con el pasaje proyectado.

Pasaje de transmilenio.jpg
Pasaje de TransMilenio
Foto tomada de Blu Radio
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026, realizado por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de diciembre, abrió nuevamente el debate sobre si el ingreso mensual alcanza para cubrir los gastos básicos de los trabajadores. La decisión se tomó por decreto, luego de que no se lograra un acuerdo entre empresarios y centrales obreras durante la mesa de concertación.

Con el ajuste, el Gobierno estableció un ingreso vital familiar de $1.750.905. A esta cifra se suma el auxilio de transporte, que para 2026 quedó fijado en $249.095, llevando el salario mínimo mensual a un total de $2.000.000. El incremento representa un aumento del 23,7 % frente al año anterior y busca compensar el impacto del costo de vida.

Más allá del monto final, una de las principales dudas entre los trabajadores es si el auxilio de transporte será suficiente para cubrir los desplazamientos diarios, especialmente en ciudades como Bogotá, donde miles de personas dependen de TransMilenio y el SITP para llegar a sus lugares de trabajo.

¿Cuánto podría costar el pasaje de TransMilenio?

A pesar de que la tarifa del transporte público para 2026 aún no ha sido oficializada, el Concejo de Bogotá proyectó, dentro del presupuesto del próximo año, un posible incremento en el pasaje. Según esta proyección, el costo por viaje en TransMilenio y SITP podría quedar en $3.450, lo que representaría un alza cercana al 7,8 % frente al valor actual.

Este ajuste todavía debe ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para entrar en vigencia, pero permite hacer un cálculo aproximado del impacto en el bolsillo de los usuarios. Con una tarifa de $3.450, el auxilio de transporte de $249.095 alcanzaría para pagar alrededor de 72 pasajes al mes.

En un escenario habitual, un trabajador que se moviliza de lunes a viernes y realiza dos trayectos diarios, ida y regreso, necesita cerca de 40 pasajes mensuales. Bajo esa lógica, el gasto total en transporte sería de aproximadamente $138.000 al mes.

Esto indica que, de concretarse el valor proyectado del pasaje, el auxilio de transporte cubriría la totalidad de los viajes laborales y aún dejaría un margen adicional equivalente a unos 32 pasajes. Dicho excedente podría destinarse a otros desplazamientos personales o imprevistos.

Sin embargo, el análisis también deja claro que cualquier aumento adicional en la tarifa o cambios en la frecuencia de los trayectos podría reducir rápidamente ese margen. Por ahora, con las cifras actuales y las proyecciones conocidas, el auxilio de transporte cumpliría su función principal: garantizar el desplazamiento laboral mensual de quienes dependen del sistema público en Bogotá.

