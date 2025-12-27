VIDEO: Presuntos delincuentes cobran $2.000 para que pasajeros se cuelen en Transmilenio

La indignación volvió a apoderarse de las redes sociales tras la difusión de un video grabado en la estación San Victorino de Transmilenio, en pleno centro de Bogotá.

En las imágenes se observa una práctica que ha generado rechazo generalizado: pasajeros pagando dinero a presuntos delincuentes para ingresar de forma irregular al sistema de transporte masivo, sin usar tarjeta ni validar el pasaje.

El hecho ha causado sorpresa no solo por la naturalidad con la que ocurre, sino porque evidencia una modalidad cada vez más organizada para evadir el pago.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se aprecia cómo un grupo de al menos tres personas coordina la operación: uno cobra, otro bloquea el torniquete y un tercero abre la compuerta destinada a personas con discapacidad.

Desde afuera, uno de ellos grita repetidamente la frase "pasajes a 2.000", mientras decenas de usuarios acceden al sistema tras pagar esa suma.



Transmilenio y una práctica ilegal que indigna

Lo que más ha llamado la atención es que esta situación ocurre ante la mirada de los vigilantes de la estación, quienes, según se escucha en el video, poco pueden hacer debido a la cantidad de personas involucradas.

Algunos usuarios incluso comentan en voz alta lo triste que resulta “tener que pagar para colarse”, reflejando una normalización preocupante de la ilegalidad.

Este tipo de acciones no solo afectan la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también fortalecen economías ilegales. Los recursos que deberían ingresar para el mantenimiento, la operación y la mejora del servicio terminan en manos de personas que se aprovechan del desorden y la falta de control.



Transmilenio, cultura ciudadana y debate en redes

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Mientras algunos usuarios criticaron duramente a quienes pagan para colarse, otros señalaron que lo más grave no es solo evadir el pasaje, sino entregar dinero a desconocidos que podrían destinarlo a actividades delictivas.

También hubo quienes, de manera polémica, afirmaron que si alguien va a colarse, no debería pagarle a nadie, comentario que fue ampliamente rechazado por la mayoría.

En contraste, muchos ciudadanos insistieron en que el verdadero problema es la pérdida de cultura ciudadana. Para ellos, el debate no gira en torno a ahorrar unos pesos, sino al respeto por las normas básicas de convivencia y por un servicio público que millones de personas usan a diario.

Mientras las autoridades evalúan medidas, el video sigue circulando como un reflejo incómodo de una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que sigue afectando la calidad del servicio y la convivencia en la ciudad.

