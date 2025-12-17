¡VIDEO! Usuarios de TransMilenio rezaron la Novena de Aguinaldos dentro de un bus

Uno de los momentos más esperados de la época navideña son las Novenas de Aguinaldos, que comenzaron este 16 de diciembre. Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video en el que varios usuarios de TransMilenio decidieron rezar mientras se encontraban en pleno viaje.

Por lo cual, a través de la red social TikTok, un usuario compartió el insólito hecho que vivió mientras se encontraba regresando a su casa a bordo de un TransMilenio, donde un grupo de personas tomó la vocería y comenzó a rezar la novena del primer día.

En el videoclip que ha compartido, se observa como ante los retrasos provocados por el tráfico que ocurren en la ciudad de Bogotá, algunos pasajeros que no lograron llegar a tiempo a sus hogares para compartir con sus familias y rezar la tradicional Novena de Aguinaldos, por lo cual, optaron por realizarla dentro del articulado, en medio del tumulto.



Conmovidos por el momento, varios pasajeros decidieron sumarse a la lectura e invitó a todas las personas que desearan a recitar los gozos y las oraciones. Iniciativa que fue vista por las personas, debido a que se presume que el sistema de transporte se encontraba en hora de mayor afluencia de gente.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de la Novena de Aguinaldos en TransMilenio?

Tras la publicación de este video, los cibernautas respondieron con varios comentarios en las redes sociales; donde un sector comenzó a preguntarse a quién se le ocurrió esta idea de manera espontánea y en pleno transporte público en un posible horario donde las personas están cansadas.

Sumado a esto, otros manifestaron su molestia por no haber presenciado el divertido y ameno momento, algunos preguntaron cuándo sería la próxima para no perdérsela y varios más expresaron que escenas como esta son las que los hacen amar, las ocurrencias que solo se viven en el país.

“Los Colombianos somos mucho ambiente para este planeta", "¿Por qué cuando voy en Transmilenio no me pasan estas cosas?, ¿en qué Bogotá es?", y "Jajaja, solo pasa en Colombia", fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en la red social.

Recordemos que las Novenas de Aguinaldos se reza durante nueve días del 16 hasta el 24 de diciembre, donde a lo largo de esta se recuerda el camino espiritual hacia el nacimiento del Niño Jesús, generalmente, se realiza en familia o en una comunidad como se mostró en el video del TransMilenio.