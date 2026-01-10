Así se vería Nicolás Maduro sin cabello ni bigote, ¿lo raparon de verdad en esta foto?

En redes sociales circula una imagen de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, que sorprendió a muchos usuarios.

En la foto, Maduro aparece con la cabeza completamente rapada, sin su característico bigote y vistiendo un uniforme naranja de prisión, con un código de identificación visible en el pecho. La imagen muestra al expresidente en primer plano con una expresión seria, mostrando un cambio radical en su apariencia respecto a su imagen habitual.

Puedes leer: La DEA actualiza afiche de Nicolás Maduro con sello de “Capturado”; así quedó su foto



Así luce Nicolás Maduro sin bigote y rapado

La fotografía se difundió rápidamente en plataformas como X y TikTok, generando preguntas sobre si realmente se trata de un retrato verídico de Maduro durante su estadía en la cárcel de Estados Unidos.



Según los registros recientes, Maduro se encuentra detenido mientras enfrenta un juicio en un tribunal de Nueva York por cuatro delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Su última aparición pública fue durante su traslado a la corte el 5 de enero, donde se declaró inocente de los cargos en su contra.



Así luciría Nicolás Maduro rapado y sin bigote Foto: redes sociales

Aunque la foto puede parecer convincente, se trata de una imagen generada mediante inteligencia artificial (IA). Esto significa que no corresponde a una fotografía tomada en un contexto real ni refleja la situación actual del expresidente.

La herramienta de verificación Invid indica que la imagen tiene un 99 % de probabilidad de haber sido creada digitalmente, lo que confirma que es un retrato ficticio. No existen registros oficiales ni publicaciones de autoridades estadounidenses que respalden la veracidad de la foto.

Publicidad

La circulación de imágenes generadas por IA es cada vez más común en redes sociales y este tipo de contenido puede resultar muy realista, incluso para usuarios acostumbrados a ver fotos auténticas.

Publicidad

En este caso, la combinación de cabeza rapada, rostro afeitado, uniforme naranja y código de recluso genera una apariencia convincente que logra captar la atención de quienes siguen noticias sobre Maduro.

Su difusión en redes responde al impacto visual que produce la transformación de su imagen, pero no existe evidencia de que Maduro haya cambiado su look o que se encuentre en la situación que muestra la foto.

Puedes leer: “La alarma suena a las 6 a.m.”: revelan cómo es un día de Maduro en la cárcel

Aunque la fotografía generó diversas reacciones entre usuarios, su contenido es ficticio y no corresponde a ninguna evidencia oficial sobre el expresidente venezolano.

Mira también: “La alarma suena a las 6 a.m.”: revelan cómo es un día de Maduro en la cárcel