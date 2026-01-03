Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAPTURA DE NICOLÁS MADURO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
FUTURO DE NICOLÁS MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump

El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump

A través de un video en redes sociales, el exdelantero de la Selección Colombia y su mejor amigo reaccionaron a lo ocurrido en Venezuela.

El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump
El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La noticia que sacudió el panorama geopolítico mundial fue la confirmación, por parte de Donald Trump, de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, este sábado 3 de enero. Ambos fueron sacados del país y trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense. El hecho generó múltiples reacciones, entre ellas la del exfutbolista colombiano Tino Asprilla.

Por medio de sus redes sociales, el exjugador de Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo y otros equipos se vio junto a su mejor amigo, Víctor Manuel Osorio 'Caremonja', entre risas por lo ocurrido, recordando unas palabras que emitió el mandatario venezolano días antes.

Puedes leer: "Se tuvieron que rendir": Trump revela los detalles de la captura de Nicolás Maduro

"Vengan por mí, aquí los espero, cobardes", había expresado Nicolás Maduro. Dicho video en el que se le ve emitiendo esas palabras fue citado por el compañero del exfutbolista con este mensaje: "Venga por miiiii… y fueron por él", es lo que se puede ver en el video compartido en redes sociales.

Te puede interesar

  1. Petro se pronuncia por Maduro.jpg
    Petro envía mensaje a Estados Unidos
    Fotos de AFP
    Nación

    Petro lanza un mensaje contundente a EE.UU. tras la captura de Maduro

  2. Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
    Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Video que provocó varios comentarios en redes sociales, logrando que la mayoría de sus seguidores aceptaron esta pieza audiovisual. De hecho, el posteo ya cuenta con varios retuits y 'me gusta', en su cuenta oficial de 'X'. Tras la sátira que armaron entre 'Caremonja' y el Tino Asprilla.

“Yo llevo como 4 horas en una sola carcajada, voy a sacar abdominales si sigo así”, “Ese tino es máximo”, “La palabra tiene poder, dijo vengan y fueron”, “Se le adelantaron los reyes magos con su deseo”, son algunos mensajes que se pueden evidenciar por parte de las redes sociales.

Publicidad

¿Qué va a ocurrir con Nicolás Maduro tras su captura?

Donald Trump, afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico tras el anunció que se hizo desde Washington desde el año 2020 y tenían un precio de 50 millones de dólares.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros.

Publicidad

Puedes leer: “Su casa tenía puertas de acero”: Trump revela detalles de la captura de Maduro en Venezuela

Posteriormente, el mandatario de los Estados Unidos realizó una rueda de prensa en Florida donde reveló varios detalles sobre la operación; así mismo, explicó que según los reportes que él maneja no hubo bajas y que este plan estaba planeado desde hace días previos, pero tuvieron que esperar las mejores condiciones climáticas para hacerlo.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente y Nicolás Maduro
    Mhoni Vidente predijo captura de Nicolás Maduro en EE.UU: "Acorralado"
    Foto: Redes sociales
    Sociedad

    Mhoni Vidente predijo captura de Nicolás Maduro en EE.UU: "Acorralado"

  2. Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela
    Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Sumado a esto, explicó que el presidente Gustavo Petro, también debe cuidarse. "Él tiene fábricas, tiene molinos e industrias donde produce estas droga. El produce cocaína y la desvía a Estados Unidos. Entonces él sí tiene que cuidar su trasero". Lo que implicaría presiones para el mandatario colombiano.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Tino Asprilla

Venezuela

Nicolás Maduro