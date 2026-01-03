El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump

La noticia que sacudió el panorama geopolítico mundial fue la confirmación, por parte de Donald Trump, de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, este sábado 3 de enero. Ambos fueron sacados del país y trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense. El hecho generó múltiples reacciones, entre ellas la del exfutbolista colombiano Tino Asprilla.

Por medio de sus redes sociales, el exjugador de Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo y otros equipos se vio junto a su mejor amigo, Víctor Manuel Osorio 'Caremonja', entre risas por lo ocurrido, recordando unas palabras que emitió el mandatario venezolano días antes.

Puedes leer: "Se tuvieron que rendir": Trump revela los detalles de la captura de Nicolás Maduro



"Vengan por mí, aquí los espero, cobardes", había expresado Nicolás Maduro. Dicho video en el que se le ve emitiendo esas palabras fue citado por el compañero del exfutbolista con este mensaje: "Venga por miiiii… y fueron por él", es lo que se puede ver en el video compartido en redes sociales.



Video que provocó varios comentarios en redes sociales, logrando que la mayoría de sus seguidores aceptaron esta pieza audiovisual. De hecho, el posteo ya cuenta con varios retuits y 'me gusta', en su cuenta oficial de 'X'. Tras la sátira que armaron entre 'Caremonja' y el Tino Asprilla.

“Yo llevo como 4 horas en una sola carcajada, voy a sacar abdominales si sigo así”, “Ese tino es máximo”, “La palabra tiene poder, dijo vengan y fueron”, “Se le adelantaron los reyes magos con su deseo”, son algunos mensajes que se pueden evidenciar por parte de las redes sociales.

“Venga por miiiii”… y fueron por él 😅 pic.twitter.com/XPnDkofx1N — caremonja (@caremonjaja) January 3, 2026

Publicidad

¿Qué va a ocurrir con Nicolás Maduro tras su captura?

Donald Trump, afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico tras el anunció que se hizo desde Washington desde el año 2020 y tenían un precio de 50 millones de dólares.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros.

Publicidad

Puedes leer: “Su casa tenía puertas de acero”: Trump revela detalles de la captura de Maduro en Venezuela

Posteriormente, el mandatario de los Estados Unidos realizó una rueda de prensa en Florida donde reveló varios detalles sobre la operación; así mismo, explicó que según los reportes que él maneja no hubo bajas y que este plan estaba planeado desde hace días previos, pero tuvieron que esperar las mejores condiciones climáticas para hacerlo.

Sumado a esto, explicó que el presidente Gustavo Petro, también debe cuidarse. "Él tiene fábricas, tiene molinos e industrias donde produce estas droga. El produce cocaína y la desvía a Estados Unidos. Entonces él sí tiene que cuidar su trasero". Lo que implicaría presiones para el mandatario colombiano.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela