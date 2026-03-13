Niño reportado como desaparecido apareció sano y salvo; lo tenía un habitante de calle

La angustia terminó para una familia de Engativá. Christopher Joel López Gutiérrez, un niño de 12 años que había sido reportado como desaparecido el lunes 9 de marzo de 2026, fue encontrado sano y salvo, según confirmaron autoridades y allegados.

El menor había sido visto por última vez hacia las 6:30 de la tarde en el barrio Bosques de Mariana, cerca de una estación de TransMilenio.

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De acuerdo con el relato difundido por sus familiares en redes sociales, el niño se encontraba en compañía de una persona desconocida en ese momento, lo que encendió de inmediato las alertas entre sus seres queridos.

Tras conocerse la situación, el Grupo de Desaparecidos de la Policía, junto con la Fiscalía General de la Nación, activó los protocolos de búsqueda urgente. Este procedimiento incluye la verificación de cámaras, recorridos en zonas cercanas y la difusión de la información para facilitar la ubicación del menor en el menor tiempo posible.

Mientras avanzaban las labores oficiales, la familia emprendió su propia campaña de difusión. Publicaciones con la foto de Christopher circularon masivamente en Facebook, WhatsApp y otras plataformas digitales, acompañadas de mensajes solicitando apoyo a la ciudadanía.

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Vecinos, amigos y personas que no lo conocían también replicaron la información, generando una cadena de colaboración que creció con el paso de las horas.

Incluso se organizó una brigada de búsqueda con voluntarios que recorrieron distintos sectores de la localidad y estaciones del sistema de transporte masivo. La intención era encontrar alguna pista que permitiera dar con su paradero lo antes posible.



¿Dónde permaneció el niño durante su desaparición?

Finalmente, el esfuerzo conjunto dio resultado. Las autoridades confirmaron el hallazgo del menor con vida y en buen estado de salud.

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Según el reporte conocido posteriormente, el niño fue ubicado en compañía de un habitante de calle que, al parecer, lo estaba trasladando por varias estaciones del sistema de transporte público de Bogotá.

El anuncio generó alivio inmediato entre quienes habían seguido el caso en redes sociales. Mensajes de tranquilidad y apoyo inundaron las publicaciones de la familia, que durante horas vivió momentos de profunda incertidumbre.

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Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias exactas que rodearon su desaparición, pero sí se confirmó que Christopher ya se encuentra nuevamente con sus seres queridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier información relevante en situaciones similares a las líneas oficiales, recordando que la rapidez en la denuncia y la colaboración ciudadana pueden ser determinantes en este tipo de casos.

