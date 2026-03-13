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Alerta en Valledupar por reto del acetaminofén; ya hay jóvenes fallecidos por broncoaspiración

El doctor Rawdy Reales alertó en sus redes sociales sobre algunos posibles fallecidos por el reto del acetaminofén en Valledupar.

alerta por el reto del acetaminofén
Alerta en Valledupar por reto del acetaminofén; ya hay jóvenes fallecidos por bronco aspiración
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

En los últimos meses, se ha vuelto tendencia en redes sociales el denominado “reto del acetaminofén”, un desafío viral que incita a los adolescentes a consumir cantidades excesivas de este medicamento de venta libre, poniendo en riesgo su vida por una búsqueda de aceptación social.

Situación por la cual, por medio de su X se presentó una denuncia del reconocido médico Rawdy Reales. A través de sus redes sociales, el especialista lanzó una advertencia urgente luego de que según él se registraron las muertes de dos jóvenes en Valledupar por broncoaspiración en un lapso de menos de cinco días.

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El Dr. Reales, explicó que hay una posible conexión entre estos fallecimientos y la práctica del reto viral en la capital del Cesar. Además mandó un mensaje para todos los cuidadores de los niños: “Padres de familia, los adolescentes están haciendo el reto del acetaminofén, esto podría ser la causa. Pongan en alerta a todos”.

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¿Cuál es el reto del acetaminofén?

Este reto fue difundido principalmente en plataformas como TikTok, en el cual los jóvenes ingieren varias pastillas de acetaminofén al mismo tiempo para ver quién logra permanecer más tiempo hospitalizado, por lo cual, expertos de la salud afirmaron que está práctica tiene efectos diversos a la salud de las personas.

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De igual forma, se sabe que hacer este reto del acetaminofén tiene efectos progresivos y pueden manifestarse días después de la ingesta. Los expertos describen tres fases críticas:

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  1. Fase inicial (0-24 horas): La persona puede presentar síntomas inespecíficos como malestar general.
  2. Segunda fase (24-48 horas): Comienza a aparecer un dolor agudo en la parte derecha, justo debajo de las costillas, indicando que el hígado empieza a fallar.
  3. Fase crítica (72-96 horas): Puede derivar en una falla hepática fulminante, necesidad de trasplante de órgano o la muerte.

Hay que señalar que Colombia no es el único país afectado y en España, se han reportado ingresos de menores de 14 años con intoxicaciones agudas, mientras que en Estados Unidos ya se habrían registrado víctimas fatales vinculadas a este reto.

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Ante la la sospecha de una ingesta excesiva, los expertos mencionan que el tiempo es vital y se debe trasladar a la persona inmediatamente a un centro hospitalario especializado, ya que existe un antídoto que puede salvar vidas si se aplica a tiempo. Las autoridades piden evitar medidas caseras y fomentar el diálogo con los jóvenes para advertirles sobre las consecuencias letales.

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