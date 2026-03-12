El millonario sueldo que tendría Juan Daniel Oviedo si Paloma Valencia gana la Presidencia

La campaña presidencial de 2026 en Colombia empieza a tomar forma luego de que la senadora Paloma Valencia confirmara al economista Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. En caso de ganar las elecciones y llegar a la Casa de Nariño, Oviedo asumiría uno de los cargos más altos del Gobierno nacional.

Uno de los temas que más curiosidad genera entre los ciudadanos es el salario que recibiría en ese cargo. De acuerdo con los datos oficiales sobre remuneración de altos funcionarios del Estado, el vicepresidente de Colombia recibe un ingreso mensual que supera los 32,5 millones de pesos.

Ese valor corresponde a la remuneración vigente para el periodo reciente del Gobierno nacional, con ajustes salariales realizados para los altos cargos del Ejecutivo.



Cómo se compone el salario del vicepresidente en Colombia

El ingreso mensual del vicepresidente no corresponde únicamente a un sueldo básico. En Colombia, la remuneración de este cargo se compone de varios factores que forman el total del pago mensual, según la estructura salarial definida por el Gobierno nacional para los altos funcionarios del Estado y los decretos de remuneración publicados cada año.



Entre los componentes principales están:



Asignación básica mensual: que corresponde al salario base del cargo.

que corresponde al salario base del cargo. Gastos de representación: destinados a cubrir compromisos institucionales.

destinados a cubrir compromisos institucionales. Prima de dirección: que reconoce las responsabilidades del puesto.

La suma de estos elementos forma el ingreso total que recibe la persona que ocupa la Vicepresidencia de la República.

El vicepresidente también cumple funciones asignadas por el presidente de la República, que pueden incluir liderazgo en proyectos estratégicos, representación del país en eventos internacionales o coordinación de políticas públicas.

¿Qué pasaría con Juan Daniel Oviedo si la fórmula presidencial gana las elecciones de 2026?

Juan Daniel Oviedo es economista y se dio a conocer a nivel nacional por su paso como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Posteriormente participó en política electoral y logró una votación significativa en procesos recientes, lo que lo convirtió en una figura relevante dentro del panorama político.

Tras las consultas políticas de marzo de 2026, Paloma Valencia decidió integrarlo como compañero de fórmula para las elecciones presidenciales. La decisión busca ampliar el alcance electoral de la candidatura y atraer votantes de distintos sectores políticos.

Las elecciones presidenciales de Colombia se realizarán en mayo de 2026 y definirán quién ocupará la Presidencia y la Vicepresidencia durante el periodo 2026-2030.

Si Paloma Valencia gana la primera vuelta o logra la victoria en una eventual segunda ronda, Juan Daniel Oviedo asumiría oficialmente el cargo de vicepresidente a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que inicia el nuevo periodo presidencial en Colombia.

Desde ese momento recibiría el salario correspondiente a ese cargo y empezaría a cumplir funciones dentro del Gobierno nacional, según las responsabilidades que el presidente le delegue durante el mandato.

El rol del vicepresidente puede variar dependiendo del enfoque del gobierno de turno. En algunos casos lidera programas sociales o económicos, mientras que en otros se encarga de misiones diplomáticas o de coordinación entre entidades del Estado.

Por ahora, la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se perfila como una de las alianzas políticas que buscarán llegar a la Presidencia en las elecciones de 2026, en una contienda que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

