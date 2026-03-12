¿Por qué no se puede comer carne los viernes de marzo?

Los viernes de marzo de 2026 traen un menú muy particular que podría hacerte dejar la hamburguesa de lado por un buen filete de pescado.

Si te preguntas por qué este mes se pone tan estricto con la alimentación, la respuesta está en la Cuaresma, un periodo de 40 días que comenzó el pasado 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza.

Puedes leer: Cuándo es el próximo festivo en Colombia, ¿lo dieron por el día del hombre?



Este tiempo busca funcionar como una preparación espiritual intensa antes de llegar a la Pascua.



Específicamente en marzo de 2026, los días marcados en rojo en el calendario de la abstinencia son el 6, 13, 20 y 27 de marzo. Durante estas jornadas, la tradición católica indica que los creyentes deben realizar ciertos sacrificios, siendo el más conocido evitar el consumo de carne roja.

No se trata de un simple capricho culinario; esta práctica tiene raíces profundas que mezclan historia, fe y un intento por frenar lo que se considera placeres mundanos.

Para entender el giro de esta regla, hay que mirar hacia atrás, específicamente al año 325, cuando el Concilio de Nicea estableció estos 40 días basándose en relatos bíblicos muy potentes.

Se hace referencia a los 40 días que Jesús pasó en el desierto, pero también a los 40 años que el pueblo de Israel caminó sin rumbo y a los ayunos épicos de personajes como Moisés y Elías.

Publicidad

Es un número que en la tradición religiosa grita "preparación" por todos lados.



¿Por qué no hay que comer carne en Semana Santa?

Santo Tomás de Aquino, en su famoso documento Summa Theologica, explicaba que la idea era poner un freno a los deseos físicos que provienen del paladar.

Puedes leer: Miércoles de Ceniza: este es el error que muchos cometen al ponerse la cruz, ¿lo hiciste?

Publicidad

Según esta visión, la carne de animales que respiran aire y descansan en la tierra se considera un incentivo para la lujuria y otros placeres intensos del tacto.

Por eso, al dejar de comerla, se busca un estado de mayor espiritualidad y control personal.

Además, la carne roja ha estado históricamente vinculada a los grandes banquetes y celebraciones, algo que choca con la vibra de reflexión y arrepentimiento que se busca en estas semanas.

Si tienes entre 14 y 59 años, las reglas te tocan de cerca. La abstinencia de carne es obligatoria desde los 14 años, mientras que el ayuno más estricto (que consiste en una sola comida fuerte al día) se aplica a los adultos de hasta 59 años, especialmente en días como el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Pero no todo es prohibición; el menú se abre a otras opciones que antiguamente se consideraban "puras".

Los pescados, mariscos y aves entran al rescate durante los viernes de marzo. En la antigüedad, se creía que los animales que volaban o vivían en el agua no compartían la "inmundicia" de las especies terrestres, lo que los hacía aptos para estos días de penitencia.

Publicidad

Por eso, es tan común ver que las recetas de pescado se vuelven tendencia en estas fechas.