Calendario 2026 en Colombia: festivos, Semana Santa y otras fechas

El calendario oficial de 2026 trae buenas noticias para los colombianos, debido a que este contará con 18 días festivos, es decir, dos más que en el año en curso. Dicha situación se debe a la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, la cual termina regulando los feriados en el país.

La Ley 51 de 1983 establece que los festivos deben trasladarse al lunes más cercano con la finalidad de crear fines de semana de tres días. Gracias a esto, los colombianos podrán disfrutar hasta 18 días de descanso remunerados, los cuales iniciarán el 1 de enero de 2026 y finalizarán el 25 diciembre del mismo año.

Puedes leer: Semana de receso escolar tendrá más días libres este 2025; estudiantes y profes celebran



Por lo cual, se conoció que de los 18 días feriados del próximo año, al menos 11 caerán en lunes. Dicha situación aplicará para festividades católicas como la Epifanía, San José, la Ascensión del Señor, Corpus Christi y el Sagrado Corazón. Cabe recordar que hay algunas fechas que no sufrirán modificaciones, como es el caso del 1 de enero, el Día del Trabajo, la Independencia o la Navidad.

¿Cómo será el calendario de festivos en Colombia para el 2026?

El calendario del 2026 tendrá 15 días feriados por una festividad religiosa. Hecho que provocará un movimiento en el turismo del país. Por lo cual, si deseas programarte esto son los festivos del nuevo año

Puedes leer: Estos son los conductores que no necesitan licencia de conducción para manejar en Colombia

Publicidad

Enero 1: Año Nuevo, jueves

Enero 12: Día de los Reyes Magos, lunes

Marzo 23: San José, lunes

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo 1: Día del Trabajo, viernes

Mayo 18: Ascensión del Señor, lunes

Junio 8: Corpus Christi, lunes

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús, lunes

Junio 29: San Pedro y San Pablo, lunes

Julio 20: Independencia de Colombia, lunes

Agosto 7: Batalla de Boyacá, viernes

Agosto 17: Asunción de la Virgen, lunes

Octubre 12: Día de la Raza, lunes

Noviembre 2: Todos los Santos, lunes

Noviembre 16: Independencia de Cartagena, lunes

Diciembre 8: Inmaculada Concepción, martes

Diciembre 25: Navidad, viernes.



Con este calendario, los colombianos tendrán múltiples oportunidades para estar con su familia y descansar de la rutina diaria.

Mira también: REFORMA LABORAL APROBADA: así cambian tus HORARIOS, SUELDO y DERECHOS