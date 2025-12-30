Esta es la diferencia entre salario vital y salario mínimo; todo lo que debes saber

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, introdujo formalmente el concepto de salario mínimo vital, una figura que se aplica por primera vez en la historia del país y que busca redefinir lo que entendemos por remuneración básica.

Mientras el modelo tradicional se centraba en métricas macroeconómicas, este nuevo enfoque pone el foco en la capacidad real de un hogar para sobrevivir con dignidad,.

¿Cuál es la diferencia entre salarío mínimo y salario vital?

Para comprender el impacto de esta medida, es fundamental desglosar las diferencias estructurales entre el salario mínimo que conocíamos y la nueva apuesta "vital".



Históricamente, el salario mínimo tradicional en Colombia se ha fijado basándose en cuatro pilares: la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la solvencia económica de las empresas. Su lógica es estrictamente individual, es decir, se calcula pensando en el trabajador como una unidad aislada.



Por el contrario, el salario mínimo vital introduce una dimensión social y familiar. Este concepto, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio 131, define el ingreso como el monto necesario para asegurar un nivel de vida digno no solo para quien trabaja, sino para su núcleo familiar.

Según el Ejecutivo, con este cambio el salario deja de ser una simple variable económica para convertirse en una herramienta de justicia social.

¿Qué cubre el salario vital?

A diferencia del modelo previo, el salario vital se sustenta en el costo real de una canasta mínima vital. Según datos analizados a partir de la Encuesta Nacional de Hogares del Dane, este cálculo se divide en cuatro rubros esenciales:

Alimentación: Garantizar nutrición suficiente para todos los miembros del hogar. Vivienda y servicios públicos: Acceso a un techo digno y pago de necesidades básicas como agua y energía,. Salud y educación: Seguridad social y formación para el futuro de los hijos,. Transporte y gastos recurrentes: Movilidad diaria necesaria para la vida laboral y familiar,.

El sustento para este cambio no es solo político; el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ya establece que la remuneración debe ser "mínima, vital y móvil".

No obstante, sectores sindicales como la CGT señalan que, aunque la movilidad se ha cumplido anualmente, el componente de "vitalidad" seguía siendo una deuda pendiente.

La urgencia de este nuevo enfoque se evidencia en las cifras. En 2024, se estimó que un hogar promedio de cuatro personas necesitaba cerca de $3 millones mensuales para cubrir sus necesidades básicas.

Dado que en promedio solo 1,5 personas aportan ingresos en una familia colombiana, el salario vital necesario para ese año se calculó en $2.000.000.

Al contrastar esto con el salario vigente en ese momento ($1.423.500), se reveló una brecha de $680.500, lo que representaba un rezago del 47,8% en el poder adquisitivo real de las familias.

Para el año 2026, el presidente Petro decretó un aumento del 23%, fijando el salario en $1.746.882, que sumado al auxilio de transporte ($253.118), alcanza finalmente la meta de los $2.000.000 totales.

A pesar de la intención de cerrar brechas sociales, la medida ha generado una tormenta de reacciones. Gremios como Acopi advierten que un aumento de esta magnitud es "inoportuno" y podría asfixiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), poniendo en riesgo el empleo formal.