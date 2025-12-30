Publicidad

VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
SALARIO MÍNIMO
TRABAJADORES SIN AUXILIO DE TRANSPORTE
CARTA DE LA GORDA FABIOLA
HORÓSCOPO DEL DÍA

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Sale a la luz cuánto vale un día y una hora de trabajo con el nuevo salario mínimo

Sale a la luz cuánto vale un día y una hora de trabajo con el nuevo salario mínimo

Tras el anuncio de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23,7 %, conozca cuánto ganará cada trabajador por día con este nuevo aumento.

Sale a la luz cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el incremento del 23.7% del salario mínimo que provoca que el ingreso mensual suba a 2 millones de pesos con el auxilio de transporte. Por lo cual, esto implica que los trabajadores del país deberán calcular lo que recibirán diariamente y por horas.

Desde el 1 de enero, el nuevo salario mínimo legal mensual queda en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095, esto tras no lograr a un acuerdo con los empresarios; donde dicho pagó se debe comenzar a entregar desde la primera quincena del mes de enero.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: lo que deben recibir los trabajadores en la primera quincena de enero

Por lo cual, se conoció que el ingreso diario de un trabajador con el mínimo para el 2026 debe ser de $ 58.229,4 sin considerar subsidios ni descuentos. La hora de trabajo estaría en torno a $ 7.278,67. Implicando un incremento de $10.779, donde el salario diario era de $47.450.

Sin embargo, este valor aumenta si se incluye el auxilio de transporte, por lo cual el valor diario de un trabajador sería de $8.433 por día, mientras que el valor total de una jornada laboral asciende aproximadamente a $66.662. Indicando el incremento que tendrá de cara al siguiente año.

¿Los trabajadores que ganan más de un salario mínimo también recibirán un aumento?

De igual forma, se conoció que la ley indica que el aumento aplica de manera obligatoria a los trabajadores que devengan exactamente el salario mínimo. Sin embargo, existen algunas situaciones particulares que pueden ser tenidas en cuenta por parte de los colombianos.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores

Según el Dane con fecha a octubre de 2025, se supo que en Colombia un 2.4 millones de personas en el país devengan un salario mínimo.

Ante esto, se conoció que el artículo 53 de la Constitución Política señala algunos principios orientados a promover la equidad laboral del país, los cuales son:

  • Igualdad de oportunidades para los trabajadores.
  • Remuneración mínima, vital y móvil.
  • Estabilidad en el empleo.
  • Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos.
  • Protección especial a la mujer, la maternidad y los trabajadores menores de edad.
  • Garantía de seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso.

Por lo cual, algunas empresas anuncian el incremento por medio de una comunicación escrita en la cual se explica el tipo de variación en la compensación que habrá con base a las funciones que realice el empleado.

