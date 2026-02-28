Esto vale tu hora de trabajo en 2026: cálculo con el nuevo salario mínimo en Colombia

El Gobierno nacional definió el salario mínimo para 2026 en Colombia, decisión que impacta directamente el valor del día y la hora laboral de millones de trabajadores. Esta cifra se convierte en la base para calcular pagos ordinarios, horas extras, recargos y diferentes obligaciones laborales dentro del país.

El incremento fue oficializado mediante decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, tras un fallo del Consejo de Estado. El ajuste correspondió a un aumento del 23,7 %, lo que dejó el salario mínimo mensual en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, para un total cercano a los 2 millones de pesos.

Este valor sirve como referencia para determinar cuánto se paga por cada jornada laboral y cuánto debe recibir un trabajador por hora de trabajo según la normativa vigente.



Cuánto vale la hora y el día de trabajo en 2026

El valor de la hora laboral depende de la jornada semanal establecida por la legislación colombiana. Para 2026, el cálculo se basa en una jornada de 44 horas semanales durante el primer semestre del año.

Bajo este esquema, la hora ordinaria de trabajo queda aproximadamente en $7.959, mientras que el día laboral equivale a cerca de $58.363 para quienes devengan el salario mínimo.

Sin embargo, a partir de julio de 2026 se aplicará un cambio importante: la reducción de la jornada laboral semanal pasará de 44 a 42 horas. Con esta modificación, el valor de la hora ordinaria aumentará hasta aproximadamente $8.337, debido a que el salario se mantiene igual aunque disminuyan las horas trabajadas.

La normativa aclara que esta reducción no afecta el ingreso mensual de los trabajadores, sino que ajusta el valor del tiempo laborado.

Cambios laborales que influyen en el cálculo

El valor de la hora laboral también se relaciona con otras transformaciones introducidas en la normativa laboral colombiana tras la aprobación de la reforma laboral de 2025.

Entre los cambios se incluyen nuevas condiciones en contratos laborales, modificaciones en el pago de horas nocturnas y ajustes progresivos en los recargos dominicales. Desde julio de 2026, el trabajo en domingos y festivos tendrá un recargo del 90 %, porcentaje que aumentará al 100 % a partir de julio de 2027.

Estas modificaciones influyen en la forma en que se calculan los pagos adicionales y los costos laborales para empresas y empleadores.

Referencia clave para trabajadores y empleadores

El valor del día y la hora laboral funciona como una referencia fundamental dentro del sistema laboral colombiano, ya que permite determinar pagos proporcionales, calcular horas extras y verificar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Además, conocer estas cifras ayuda a los trabajadores a comprender cómo se liquida su remuneración y a identificar posibles inconsistencias en sus pagos.

Con el ajuste del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral, el valor de la hora trabajada en 2026 se consolida como un indicador clave para entender la dinámica del mercado laboral colombiano y las condiciones de remuneración vigentes en el país.