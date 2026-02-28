Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE AÉREO
¿DÍA LIBRE POR VOTAR?
ISABELLA LADERA, ¿CUÁNDO NACE SU BEBÉ?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Salario mínimo integral 2026 en Colombia: esto es lo que realmente queda en el bolsillo

Salario mínimo integral 2026 en Colombia: esto es lo que realmente queda en el bolsillo

El ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026 también redefinió el valor del salario integral, una modalidad de pago que supera los $22 millones mensuales.

salario integral 2026.jpg
Salario mínimo integral 2026
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El incremento del salario mínimo decretado para 2026 en Colombia no solo impactó el ingreso base de millones de trabajadores, sino que también modificó el valor del salario mínimo integral, una figura laboral que agrupa varios beneficios y obligaciones en una sola remuneración mensual.

El ajuste salarial definido por el Gobierno nacional estableció un aumento del 23% en el salario mínimo mensual legal vigente, lo que repercute directamente en diferentes cálculos económicos, desde obligaciones laborales hasta tarifas y aportes asociados al empleo formal.

Lee también

  1. En cuanto quedó el salario mínimo 2026
    En cuanto quedó el salario mínimo 2026
    /Foto: IA
    Economía

    El salario mínimo 2026 ya quedó confirmado por nuevo decreto: valor exacto

  2. Salario mínimo 2026 en Colombia
    Salario mínimo 2026 en Colombia
    /Foto: IA
    Economía

    Salario mínimo 2026: Gobierno confirma que el aumento del 23 % sigue vigente

¿Cómo quedó el salario mínimo integral en 2026?

Para 2026, el salario mínimo integral se fijó en $22.761.765 mensuales, cifra que se obtiene al multiplicar el salario mínimo base por el factor legal establecido para este tipo de contratación.

En Colombia, el salario integral debe equivaler como mínimo a 13 salarios mínimos mensuales. Este esquema incluye en un solo pago conceptos que normalmente se liquidan por separado, como prestaciones sociales y otros recargos laborales, lo que simplifica la relación contractual entre empleador y trabajador.

Sin embargo, del monto total deben descontarse aportes obligatorios a seguridad social y contribuciones parafiscales, que representan cerca del 30% del ingreso. Tras estas deducciones, el trabajador dispone de aproximadamente $15.933.235 como ingreso neto mensual.

Publicidad

El salario integral funciona como una modalidad especial de remuneración que sustituye algunos pagos adicionales tradicionales. Esto significa que el trabajador no recibe prestaciones como primas o cesantías por separado, ya que estas se encuentran incorporadas dentro del monto global.

Para su aplicación legal, esta forma de pago debe acordarse previamente entre empleador y trabajador y quedar consignada en el contrato laboral. De lo contrario, la relación se considera bajo el esquema de salario ordinario.

Publicidad

Además, quienes reciben salario integral no tienen derecho al auxilio de transporte, beneficio que sí aplica para trabajadores que devengan el salario mínimo tradicional.

Te puede interesar:

  1. Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo
    Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo
    /Foto: IA
    Economía

    Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo 2026: valor exacto

  2. Salario mínimo 2026: ¿trabajadores deben devolver aumento?
    Salario mínimo 2026: ¿trabajadores deben devolver aumento?
    Economía

    Más de $300.000, la cifra que sale al ruedo en salario mínimo, ¿debes devolver dinero?

Impacto del aumento salarial en la economía

Ahora bien, el aumento del salario mínimo no solo modifica las condiciones laborales, sino que también influye en distintos aspectos económicos del país. El ajuste incide en costos asociados al empleo, tarifas de servicios, sanciones económicas, aportes al sistema de salud y otros valores indexados al salario mínimo.

Por esta razón, el incremento del salario integral también refleja el efecto del ajuste salarial general sobre el mercado laboral y la dinámica económica nacional.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

salario mínimo

Trabajo

Ministerio del Trabajo