Salario mínimo integral 2026 en Colombia: esto es lo que realmente queda en el bolsillo

El incremento del salario mínimo decretado para 2026 en Colombia no solo impactó el ingreso base de millones de trabajadores, sino que también modificó el valor del salario mínimo integral, una figura laboral que agrupa varios beneficios y obligaciones en una sola remuneración mensual.

El ajuste salarial definido por el Gobierno nacional estableció un aumento del 23% en el salario mínimo mensual legal vigente, lo que repercute directamente en diferentes cálculos económicos, desde obligaciones laborales hasta tarifas y aportes asociados al empleo formal.

¿Cómo quedó el salario mínimo integral en 2026?

Para 2026, el salario mínimo integral se fijó en $22.761.765 mensuales, cifra que se obtiene al multiplicar el salario mínimo base por el factor legal establecido para este tipo de contratación.

En Colombia, el salario integral debe equivaler como mínimo a 13 salarios mínimos mensuales. Este esquema incluye en un solo pago conceptos que normalmente se liquidan por separado, como prestaciones sociales y otros recargos laborales, lo que simplifica la relación contractual entre empleador y trabajador.

Sin embargo, del monto total deben descontarse aportes obligatorios a seguridad social y contribuciones parafiscales, que representan cerca del 30% del ingreso. Tras estas deducciones, el trabajador dispone de aproximadamente $15.933.235 como ingreso neto mensual.

El salario integral funciona como una modalidad especial de remuneración que sustituye algunos pagos adicionales tradicionales. Esto significa que el trabajador no recibe prestaciones como primas o cesantías por separado, ya que estas se encuentran incorporadas dentro del monto global.

Para su aplicación legal, esta forma de pago debe acordarse previamente entre empleador y trabajador y quedar consignada en el contrato laboral. De lo contrario, la relación se considera bajo el esquema de salario ordinario.

Además, quienes reciben salario integral no tienen derecho al auxilio de transporte, beneficio que sí aplica para trabajadores que devengan el salario mínimo tradicional.

Impacto del aumento salarial en la economía

Ahora bien, el aumento del salario mínimo no solo modifica las condiciones laborales, sino que también influye en distintos aspectos económicos del país. El ajuste incide en costos asociados al empleo, tarifas de servicios, sanciones económicas, aportes al sistema de salud y otros valores indexados al salario mínimo.

Por esta razón, el incremento del salario integral también refleja el efecto del ajuste salarial general sobre el mercado laboral y la dinámica económica nacional.